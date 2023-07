Bauernhof-Olympiade der Landjugend Heiligenrode begeistert mit lebensgroßem Kuhmodell

Selbst geschüttelte Butter: Auf die Ausbeute ihrer Arbeit sind die Teilnehmer sichtlich stolz. © Merle Kastens

Stuhr – Wie wird Milch eigentlich zu Butter – und wie lange schläft eine Kuh am Tag? Antworten auf diese und viele weitere Fragen haben am Samstag die Teilnehmer der Bauernhof-Olympiade auf dem Hof Kastens erhalten. Bei der Ferienspaßaktion, die die Landjugend Heiligenrode organisiert hatte (wir berichteten), absolvierten 24 Kinder insgesamt sieben Stationen, die ihnen auf spielerische Art und Weise das Landleben näherbrachten.

Neben den sportlichen Klassikern wie Sackhüpfen und Kartoffellauf begeisterte die sechs- bis elfjährigen Kinder in diesem Jahr ein lebensgroßes Kuhmodell, wie Merle Kastens, Pressesprecherin Landjugend Heiligenrode, in einer Mitteilung berichtet. An der Attrappe sammelten die Teilnehmer im Team erste eigene Melk-Erfahrungen. Das überraschende Highlight des Tages: Die Geburt eines Kälbchens. Das junge Tier zog aus sicherer Entfernung alle Kinderaugen in seinen Bann, berichtet Merle Kastens.

Einen Maiskolben hatten die meisten Kinder schon mal gesehen. Den Mais in einer Tast-Station zu erkennen, sei jedoch eine neue Erfahrung gewesen.

Besonders viel hätten die Kinder bei der Aufgabe gelernt, verschiedenen Futtermitteln den Namen zuzuordnen. Umso größer seien die Kinderaugen geworden, als sich einige Futtermittel auch als genießbar für den Menschen herausstellten. „Schmeckt ein bisschen nach Cornflakes“, stellte eine Teilnehmerin fest, als sie auf einem Stückchen Kälberkraftfutter kaute. Eine Brücke zum Alltag der Kinder wurde mit einer Kakao-Verköstigung geschlagen. Kakao kenne jeder, aber frischen Kakao aus der Milch der umstehenden Kühe hatten bisher die wenigsten probiert.

Das Finale des Tages erforderte noch mal richtigen Teamgeist: Es galt, ein Glas Sahne so lange zu schütteln, bis sich Butter formte. Das Glas wechselte mehrfach den Besitzer. Nachdem mit vereinten Kräften kräftig geschüttelt wurde, sei die Freude über das Ergebnis groß gewesen. Das Abendessen war gesichert und die Brotzeit mit der selbst erkämpften Butter schmeckte den Kindern gleich doppelt so gut, heißt es in der Mitteilung.

An einem lebensgroßen Kuhmodell sammeln die Teilnehmer der Bauernhof-Olympiade erste Melk-Erfahrungen. © Merle Kastens

Die Bauernhof-Olympiade fand in diesem Jahr zum vierten Mal statt – „Ein Konzept, das jedes Jahr aufs Neue spannend ist und im Wandel bleibt, weil wir jedes Mal mit einem anderen Hof aus der Gemeinde zusammenarbeiten“, so Pressesprecherin Merle Kastens. Dadurch würden sich immer wieder neue Möglichkeiten ergeben, die zur Teilnahme im nächsten Jahr motivieren würden.

Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr war das zusätzliche Engagement der Teamer der niedersächsischen Landjugend. Diese ehrenamtlich engagierten Landjugendlichen haben in einer speziellen Ausbildung die Teamer-Qualifikation erlangt und stehen den Ortsgruppen unterstützend zur Seite.

Der Tag endete mit einer Übergabe der Teilnehmer-Urkunden und der Vergabe von Beuteln mit Inhalten rund um das Thema Milch und Bauernhof. Damit sollen die Kinder das neu erlernte Wissen in ihren Alltag integrieren.

Die Landjugend Heiligenrode hoffe, dass sie unter anderem mit dem enthaltenen Malbuch und dem kleinen Kochbuch einen langfristigen Mehrwert schaffen kann und die Teilnehmer die Produkte vom Bauernhof in Zukunft mit noch mehr Wertschätzung betrachten.

Von Merle Kastens