Bauarbeiten verzögern sich

Haferflockenkreuzung ab 20. August wieder frei / Komplikationen an der Stuhrer Landstraße

+ ... hat an der Haferflockenkreuzung bereits das Reinemachen begonnen. Fotos: Luka Spahr

Stuhr - Von Luka Spahr. Lange haben Pendler und Anwohner tapfer durchgehalten, jetzt müssen sie noch einmal ein paar Tage länger als geplant die Zähne zusammenbeißen. Während in Stuhr auf der Haferflockenkreuzung ab dem 20. August wieder wie geplant der Verkehr rollen soll, stocken die Bauarbeiten im zweiten und dritten Bauabschnitt des Vorhabens. Der aktuell gesperrte Bereich der Stuhrer Landstraße und des Kurvenverlaufs am Schützenweg wird voraussichtlich nicht wie angekündigt am 5. September fertig. Aufgrund von Komplikationen bei einem von den Versorgern beauftragten Sub-Unternehmen wird sich die Fertigstellung der beiden Bauabschnitte um ein bis zwei Wochen verzögern. Dies teilt Friedrich Schröder, Mitarbeiter der Straßenmeisterei Bassum und örtlicher Bauleiter, auf Nachfrage der Kreiszeitung mit.