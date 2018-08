Hannes Bauer und das Orchester Gnadenlos spielen beim Stuhr Open Air

Stuhr - Von Andreas Hapke. Eine Pressekonferenz am Vormittag? „So eine Zeit steht gar nicht auf meiner Uhr“, sagt Hannes Bauer. Als Musiker ist der Abend sein Freund. Und dass er seit geraumer Zeit mit Annette Ludwig zusammenwohnt, die im Bremer Stadtteil Rablinghausen eine Kneipe betreibt, trägt auch nicht zur morgendlichen Frische bei. Wegen seines Auftritts beim Stuhr Open Air (S.O.A.) hat er aber mal eine Ausnahme gemacht.

Hannes Bauer und sein Orchester Gnadenlos stehen morgen um 23 Uhr auf der Hauptbühne des Guts Varrel. Organisator Karsten Schierenbeck wollte den gebürtigen Hamburger unbedingt in seinem Line-up haben und nahm deshalb Kontakt zu Manager Marius Ludwig auf. Es passte, der Freitag war noch frei. „Wir sind immer viel auf Achse“, erzählt Bauer. Am Samstag ist Steinfurt bei Münster an der Reihe, am Sonntag Berlin.

Wegen des Festivalkonzepts mit stündlich wechselnden Gruppen sowie des Zapfenstreichs um 0 Uhr dauert der Auftritt nur 60 Minuten. „Leider ist das so“, sagt Schierenbeck. „Ich hätte mir Hannes auch 90 Minuten vorstellen können. Aber auch in einer Stunde kann er seine Knaller raushauen.“

Zu diesen Knallern zählt der Laubfrosch-Blues, den die Besucher laut Bauer immer schon am Anfang fordern – „und der natürlich erst am Schluss kommt“. Mit der Ausnahme von „I‘m going home“ von Ten Years After beinhaltet das Repertoire keine Cover-Version. Selbst der hat Bauer mit „Ich hau ab“ einen deutschen Text verpasst. Für Stuhr kündigt Bauer auch Songs von der neuen CD an, die gerade in der Mache sei. Ihr bisheriger Titel laute „Wer den Tiger beim Fressen stört (muss verdammt lange Schuhe haben)“. Im Veranstaltungsflyer bezeichnet Schierenbeck die Musik Bauers als Hardbluesrock. Der Gitarrist selbst spricht von einem klassischen Rock ‘n’ Roll mit deutschen Texten.

Der Name Gnadenlos ist ein Vorschlag von Udo Lindenberg

Seine Band hatte er 1978 als Bauer, Garn & Dyke gegründet. Nach dem Ausscheiden von Tom Garn war der Name bereits hinfällig und wurde – angelehnt an den Nachfolger – zu Bauer, Zapp & Dyke. Um bei wechselnder Besetzung nicht immer gleich anders zu heißen, musste etwas Dauerhaftes her. Der Vorschlag mit dem Orchester Gnadenlos kam laut Bauer 1984 von Udo Lindenberg. „Mensch, ihr macht so gnadenlose Musik, ihr müsst auch so heißen“, habe Lindenberg gesagt. In dessen Panikorchester mischt Bauer nach eigener Auskunft seit 1979 als Gitarrist mit. Das wird auch auf der Lindenberg-Tour 2019 der Fall sein.

Ihren ersten Auftritt hatten Bauer, Garn & Dyke 1978 als Vorband von Golden Earring. „Damit waren wir schlagartig bekannt“, sagt Bauer, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert – und das mit über 40 Konzerten und dem traditionellen Abschluss in der Hamburger Fabrik. Von Beginn an tritt Bauer dort am 30. Dezember auf. „Sollte also in den vergangenen 40 Jahren jemand an diesem Abend zwischen 22 und 0 Uhr um die Ecke gebracht worden sein, ich war es nicht“, scherzt er.

Zunächst einmal freut er sich auf Stuhr, denn: „Ich kannte Bremen und Umgebung bis vor Kurzem noch gar nicht. Und ich mag die Auftritte in kleineren Orten und Clubs. Man kommt mit den Leuten ins Gespräch, und der eine oder andere liefert einem vielleicht noch eine Idee für ein neues Lied.“