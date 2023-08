Bagger reißt Gasleitung raus: Wohnhäuser evakuiert

Von: Fabian Raddatz

Ein Bagger hatte bei Erdarbeiten eine Gasleitung an einem Wohnhaus herausgerissen. Die Feuerwehr handelte umgehend und evakuierte die umliegenden Häuser.

Stuhr – Der Alarm ging bei den Feuerwehren Fahrenhorst und Groß Mackenstedt um 14:08 Uhr ein. Ein Bagger hatte an einem Wohnhaus in Fahrenhorst an der Straße Waldwinkel eine Leitung beschädigt. Gas strömte aus. Die eingetroffenen Einsatzkräfte handelten umgehend, sperrten den Gefahrenbereich ab und evakuierten die umliegenden Häuser.

Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden. © Feuerwehr Stuhr

„Zwei Trupps unter Atemschutz gingen mit einem Messgerät vor, um die Gaskonzentration zu messen“, berichtet Christian Tümena, Gemeindepressesprecher der Feuerwehr Stuhr. Parallel dazu sei es gelungen, den Gasaustritt zu stoppen.

Anschließend maßen die Helfer die Gaskonzentration in den umliegenden Häusern. „Ein explosionsfähiges Gemisch konnte nicht festgestellt werden“, so Tümena. Nach Abschluss der Messungen konnte die Einsatzstelle an den Gasversorger übergeben werden. Die Gefahrgut-Staffel und die Messgruppe habe nicht mehr tätig werden müssen.

Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.