Schwimmen an Silbersee und Steller See in Stuhr bis voraussichtlich Mitte Juli verboten

Badestrand hinter Absperrband

+ © Jantje Ehlers Badeverbot: Das Absperrband wird wohl noch ein wenig länger am Silbersee flattern. Die Gemeinde Stuhr hat dort Hausrecht – und die Verwaltung hat verkündet, dass der Sprung ins kühle Nass vermutlich erst wieder Mitte Juli möglich sein wird. © Jantje Ehlers

Stuhr - Freibäder dürfen in Niedersachsen seit Montag wieder öffnen. Am Silbersee und am Steller See bleibt das Baden allerdings aufgrund der Corona-Einschränkungen weiterhin verboten. Der Sprung ins Wasser ist dort voraussichtlich erst wieder ab Mitte Juli erlaubt.