B6-Sperrung bei Brinkum: Auto landet bei Unfall auf dem Dach

Von: Marvin Köhnken

Beim Unfall auf der B6 bei Brinkum ist am Samstag ein Auto auf dem Dach zum Liegen gekommen. © Nord-West-Media TV

Nach einem Unfall auf der B6 bei Brinkum ist die Strecke am späten Samstagnachmittag voll gesperrt worden. Ein Auto landete bei dem Crash auf dem Dach.

Stuhr-Brinkum – Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 6 zwischen Bremen und Stuhr ist es am Samstag gegen 17 Uhr zu einer Vollsperrung der Strecke gekommen. Während des Einsatzes der Polizei und weiterer Einsatzkräfte kommt es infolgedessen aktuell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ein Sprecher der Polizei sagte kurz nach dem Unfall, die Lage sei insgesamt noch unübersichtlich. Ersten Erkenntnissen zufolge ist eine Autofahrerin wegen gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr auf der Bundesstraße 6 geraten. Dort kam es zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Dabei sollen zwei Personen verletzt worden sein. Diese sind in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, waren laut des Sprechers aber nicht in Lebensgefahr.

Sperrung der B6 bei Brinkum nach Unfall bis in den Abend

Die Sperrung der viel befahrenen B6 bei Brinkum werde wahrscheinlich noch bis in den Abend, mindestens aber wohl eine Stunde dauern, sagte der Polizeibeamte. Zahlreiche Trümmer und die Arbeit der Einsatzkräfte haben die Sperrung der Brinkumer Ortsumgehung notwendig gemacht.