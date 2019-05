Ärger mit der B 322-Sanierung: Arbeiten dauern länger

Für reichlich Ärger bei Pendlern und Anwohnern hatte in den vergangenen Wochen die Fahrbahnsanierung der B 322 zwischen Groß Mackenstedt und Seckenhausen gesorgt. Und daran wird sich kurzfristig nichts ändern. Grund: Die Arbeiten dauern länger als geplant.

Seckenhausen / Groß Mackenstedt – Wolfgang Kitow, Anlieger des Mittelwegs in Groß Mackenstedt, ist sauer. Nicht genug, dass die Bundesstraße 322 als wichtige Verkehrsader für die Bewohner und die staugeplagten Autofahrer der A1 seit Wochen wegen der Fahrbahnsanierung gesperrt ist. Jetzt hat sich noch die Hoffnung auf das planmäßige Ende der Baustelle zum 30. Mai zerschlagen. „Die Baufirma hat mitgeteilt, dass die Arbeiten nicht termingerecht abgeschlossen werden können. Voraussichtlich werden die Arbeiten erst am 7. Juni abgeschlossen“, heißt es in einer Mail der Gemeinde Stuhr, die Kitow gestern in seinem Postfach fand.

Für weitere Fragen verweist die Kommune an die Geschäftsstelle Nienburg der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Und Kitow hat einige Fragen, unter anderem diese: „Wie eng wurde die Baustelle durch die Verwaltung begleitet? Wie kann es angehen, dass man erst jetzt bemerkt, dass der Termin nicht zu halten ist?“ Für Kitow steht fest: „Hätte die Behörde die Maßnahme eng betreut, dann hätte man die Verzögerung früher festgestellt.“ Das Handeln der verantwortlichen Personen nennt er inakzeptabel. „Wie lange sollen wir die daraus resultierenden Verzögerungen und Umweltbelastungen noch aushalten?“, fragt er.

+ In Klein Mackenstedt ist gut zu sehen, dass auf der einen Fahrspur bereits die Binderschicht ist. © Luka Spahr

Auf Anfrage der Kreiszeitung teilte die Straßenbaubehörde gestern mit: Die Verzögerung hängt mit technischen Problemen bei der Sanierung des Radwegs zusammen. Laut Uwe Schmidt, Sachbereichsleiter Um- und Ausbau von Bundes- und Landesstraßen, sollte die vorhandene Bitumenschicht durchgängig weggefräst und als Aufbau für die neue Asphaltierung genommen werden. „Dazu war sie aber an manchen Stellen zu dünn“, erklärt Schmidt. Dies sei so nicht vorhersehbar gewesen, denn: „Wir haben an mehreren Stellen Proben entnommen. Da war die Schicht immer dick genug.“ Noch für gestern erwartete Schmidt eine neue Lösung für die weitere Vorgehensweise.

Abschluss bis zum letzten Himmelfahrtstag

Erst in der vergangenen Woche hatte die Nienburger Geschäftsstelle ebenfalls auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt, dass ein Ende der Baustelle in Sicht sei. Da ging sie noch von einem Abschluss bis zum Himmelfahrtstag aus. Geplant war, die Fahrbahnmarkierungen auf dem letzten Bauabschnitt am 27. und 28. Mai aufzubringen.

Derzeit sind von der Kreuzung B 51/Kreuz Meyer bis hin zur Heiligenroder Straße/Blockener Straße in Klein Mackenstedt sowohl die Fahrbahn als auch der Fahrradstreifen gesperrt. Das hat auch außerhalb Groß Mackenstedts bereits Nerven gekostet. „Wir haben da schon drunter gelitten“, gibt eine Mitarbeiterin des Hotels Kreuz Meyer zu. Es hätte einige Beschwerden von Gästen gegeben, die den Parkplatz der Gaststätte nur schwer erreichen konnten. Auch in den Sozialen Netzwerken entbrannte lautstarker Protest über die Baustelle.

+ Aufgrund der Baustelle können auch nicht alle Bushaltestellen angefahren werden. © Luka Spahr

Wie geht es weiter auf der B 322? Auf der einen Fahrspur befindet sich bereits eine Binderschicht, die von Anliegern passiert werden kann. In dieser Woche soll die Deckschicht folgen. Dann sollen auch die Fahrradwege asphaltiert werden.

Generell hat die Verkehrsbelastung durch die Baustelle bereits abgenommen. Bis vor wenigen Wochen war die B 51 im Kreuzungsbereich noch einspurig und die B 322 im weiteren Verlauf zur B 6 gesperrt. Das hatte lange Staus zur Folge. Seitdem die B 51 wieder voll befahrbar ist, hat der Stau deutlich abgenommen. Das merken auch die Angestellten im Hotel Kreuz Meyer. „Es wird langsam besser“, heißt es dort.

Nicht zuletzt hatte die Baustelle viele ungeduldige Autofahrer auf den Plan gerufen, die Schleichwege nutzten und sich über Durchfahrverbote hinwegsetzten. Dies hat auch Kitow am Sonntag festgestellt: „Die Leute fahren über den Parkplatz von Kreuz Meyer in die Baustelle hinein, wenn dort nichts los ist.“ Das Fahrverhalten an der Bundesstraße hätte die Arbeiten jedoch nicht beeinflusst, teilte die Behörde in Nienburg vergangene Woche mit.