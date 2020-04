Azubis übernehmen die Regie

Moordeich – Frischer Wind weht in diesen Tagen in der Seniorenresidenz Haus am Deichfluss in Moordeich. Denn die Auszubildenden des dritten Lehrjahres übernehmen eine Woche lang die Frühschicht im Wohnbereich „Rosengarten“. In Eigenregie müssen sie – oder dürfen sie, je nachdem wie man’s nimmt – organisieren, entscheiden, prüfen, pflegen, begründen und dokumentieren.

Es handele sich um ein Pilotprojekt, sagt Einrichtungsleiter Johannes Oltmanns. Bis dato gibt es ihm zufolge nur wenige Einrichtungen der Altenhilfe, die so ein Projekt umgesetzt haben. „Unser Qualitätsmanager Martin Kleinsteuber hat die Idee in einer Klinik selbst miterlebt und hat sie als Konzept für unser Haus vorgeschlagen“, berichtet Oltmanns.

Konkret helfen die Azubis laut einer Pressemitteilung der Seniorenresidenz den Bewohnern in dieser Woche bei der Körperpflege, führen Gespräche mit Ärzten und Angehörigen und planen die Übergabe bei Schichtwechseln. Sie organisieren Mahlzeiten, erledigen Papierkram, managen Aufnahmen und kümmern sich um das tägliche Richten der Medikamente – um nur einige Beispiele zu nennen. Es wird also einiges an Verantwortung von den Schülern abverlangt.

Die Seniorenresidenz hat vor Monaten angefangen, das Projekt zu planen. Dass ein Virus das gesamte Leben in Deutschland derart auf den Kopf stellen würde, ahnte damals noch niemand. „Wir haben lange diskutiert, ob wir das in dieser Woche machen sollen“, sagt Katja Schauland auf Nachfrage dieser Zeitung. Sie ist Leiterin des Sozialen Dienstes bei der Specht & Tegeler Seniorenresidenzen Stuhr GmbH (Betreibergesellschaft der Seniorenresidenz).

Eine Schicht in Eigenregie zu übernehmen, ist in diesen Tagen eine noch größere Herausforderung als sowieso schon. Alle müssten zum Beispiel noch mehr auf Hygiene achten, führt Schauland aus. „Angehörigengespräche sind auch anders und viel häufiger.“ Die Angehörigen würden teils jeden Tag anrufen. Und Arztvisiten per Videokonferenzen sind auch neu im Alltag der Seniorenresidenz. Wobei – was die Videokonferenzen angeht, sind die Auszubildenden laut Schauland pfiffiger als viele Erwachsene. Und auch sonst hat die Leiterin des Sozialen Dienstes keine Bedenken, den Nachwuchskräften auch in dieser schwierigen Zeit die Verantwortung zu überlassen. In den vergangenen Wochen hätten sie miterlebt, wie die Coronakrise den Alltag in der Einrichtung verändert hat, und die Jugendlichen seien mit der Situation gewachsen.

Ein Umstand, der mit in die Entscheidung für die Aktion geflossen ist: Im Haus am Deichfluss hat es laut Schauland noch keinen Coronafall gegeben. Der Krankenstand sei nicht höher als üblich.

Und: Im Zweifel sind die Azubis nicht alleine. Die Schüler werden von examinierten Altenpflegefachkräften, welche zudem vollausgebildete Praxisanleiterinnen sind, begleitet. Diese halten sich im Hintergrund und greifen nur ein, wenn Fragen oder Unsicherheiten im Umgang mit neuen oder unbekannten Situationen aufkommen.

Das Projekt soll die Kommunikation untereinander fördern und die Schüler dazu befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Es soll lösungsorientiertes Denken unterstützen und die eigene Berufsidentität fördern. „Ganz nebenbei sammeln sie wertvolle Erfahrungen für ihren späteren Berufsalltag und fühlen sich nach der Ausbildung nicht ins kalte Wasser geschmissen“, so Schauland.

Das Haus setzt laut Mitteilung verstärkt darauf, Fachkräfte selber auszubilden. Derzeit gibt es im Haus am Deichfluss 16 Auszubildende. Darauf ist Einrichtungsleiter Johannes Oltmanns stolz. Er möchte diesen hohen Anspruch in Zukunft beibehalten. „Nur so können wir dem Pflegefachkraftmangel entgegenwirken. Das Zauberwort heißt ‚Ausbilden‘.“ Der Beruf wird in seinen Augen erst wieder wertgeschätzt werden, wenn die Schüler geschätzt werden und eine Lobby haben. Dazu bedürfe es mehrere Auszubildende der jeweiligen Lehrjahre in den Einrichtungen.

Am Ende der Woche wollen die Schüler, Bewohner, Einrichtungsleiter, Qualitätsmanager und Praxisanleiterinnen das Projekt reflektieren. Wenn die Woche ein Erfolg wird (wovon die Initiatoren ausgehen), wird sich das Projekt verstetigen, in dem es zweimal jährlich in das bestehende Pflegekonzept der Seniorenresidenz implementiert wird. ks