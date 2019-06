Azubi-Begrüßung als Dankeschön an die Unternehmen

Stuhr - Die Begrüßung der neuen Auszubildenden durch die Gemeinde Stuhr und die drei Interessengemeinschaften erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Nach Auskunft von Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier haben im vergangenen Jahr 200 Personen teilgenommen, darunter 110 Lehrlinge. Viele von ihnen seien mit ihren Ausbildern gekommen. Die elfte Veranstaltung dieser Art geht am Freitag, 16. August, um 12 Uhr im Rathaus über die Bühne.

Die Organisatoren möchten sich mit dieser Feierstunde bei allen ausbildenden Betrieben bedanken. „Ohne die Bereitschaft, in junge Menschen und deren Ausbildung zu investieren, würden auch die Unternehmen in unserer Gemeinde mittel- und langfristig im Wettbewerb nicht erfolgreich bestehen können“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Gemeinde, der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) und des Unternehmerinnenforums (Ufo).

„Wir sind froh, dass du in Stuhr deine Ausbildung machst“ – auch das möchten die Gastgeber an diesem Tag zum Ausdruck bringen, wie Ufo-Vorsitzende Ute Sydow berichtet. „Der Erfolg gibt uns Recht“, sagt sie angesichts der kontinuierlich steigenden Resonanz. Angefangen hatte es nach Auskunft Wimmelmeiers mit 100 bis 110 Teilnehmern, davon 30 bis 40 Azubis. „Manchmal sind Ausbilder dabei, die schon als Lehrlinge an der Begrüßung teilgenommen hatten“, sagt Sydow. Isu-Sprecher Henning Sittauer hebt die „Strahlkraft“ der Veranstaltung über die Gemeindegrenzen hinaus hervor.

Laut Wimmelmeier wird die „Wertschätzung, die wir den Unternehmen entgegenbringen, auch als solche wahrgenommen“. Wichtig: „Wer keine schriftliche Einladung erhalten hat, ist trotzdem willkommen“, sagt der Wirtschaftsförderer. Die Betriebe könnten sich dann per Online-Formular auf der Homepage der Gemeinde Stuhr registrieren. Anmeldeschluss für alle teilnehmenden Firmen ist der 3. August.