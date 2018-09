Autor erzählt von Reise durch 20 Länder

Brinkum - Der Bremer Horst Wehrse hat Zeit seines Lebens davon geträumt, einmal die Welt zu umkreisen. Als er vor vier Jahren in Rente ging, brauchte er nicht lange zu überlegen: Er packte alles Nötige zusammen und zog los. Fünf Monate lang bereiste er den Globus, besuchte 20 Länder, legte mit Flugzeug, Bahn oder Schiff Tausende von Kilometern zurück und sammelte Millionen von Eindrücken.

Diese hat er zu dem Buch „Mit Freu(n)den um die Welt“ verarbeitet. Aus diesem liest er morgen ab 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH) Brinkum.

Seinen Vortrag untermalt Wehrse mit zahlreiche Fotos. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Als erstes nimmt der Bremer seine Zuhörer laut einer Pressemitteilung des MGH mit in die Städte San Francisco und Las Vegas. Natürlich darf man die USA nicht verlassen, ohne wenigstens ein paar der schönsten Naturwunder wie zum Beispiel das Monument Valley besucht zu haben. Von dort aus reist Wehrse südwärts, nach Nicaragua, und dann weiter in einem hoffnungslos überfüllten Bus zu den karibischen Stränden Costa Ricas. Dort tankt der Autor bei Reggae-Musik und Rasta-Stimmung neue Energie, die er dringend benötigt, um die vielen Schönheiten des Landes zu besuchen. Im Nachbarland Panama verbringt er Weihnachten, anschließend geht's weiter auf die Südhalbkugel.

Danach folgt die Welt des Südpazifiks. Diesen Teil seiner Reise beginnt Wehrse auf der kleinen Osterinsel, ein abgelegener, mystisch anmutender Flecken Erde, wo die berühmten kolossalen Steinfiguren, die Moai, seit Jahrtausenden übers Meer blicken. „Das war natürlich ein Highlight meiner Reise“, schwärmt der Weltenbummler. Als nächstes können ihm die Zuhörer auf die traumhaften Inseln Französisch Polynesiens folgen. „Ich glaubte wirklich, hier im Paradies zu sein“, erzählt Wehrse. Von Tahiti aus führt ihn die Reise nach Neuseeland, von dort aus geht es über Australien und Hongkong nach Vietnam und Myanmar.

Auf geruhsame Weise begibt sich Wehrse am Schluss zurück in die Heimat. An Bord eines Frachtschiffes reist er von Singapur aus nach Europa. 22 Tage auf See. Eine lange Zeit. „Da konnte ich meine Gedanken ordnen und schon mit meinem Buch anfangen“, erzählt er.