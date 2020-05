Aus Autokino wird Autohof

So ein Autokino könnte es in Zukunft wieder in Brinkum geben – allerdings nicht auf dieser Fläche. Foto: Rainer Jysch

Brinkum - Von Katharina Schmidt. Im Autokino in Brinkum lief am Sonntag die letzte Vorstellung. Nach fünf Wochen ist Schluss. Die Betreiber können sich aber vorstellen, im kommenden Jahr wieder eine solche Aktion auf die Beine zu stellen. Auf der gleichen Fläche wird ein Autokino dann allerdings nicht mehr möglich sein.

Das Areal, auf dem bis zum Wochenende die aufblasbare Leinwand stand, liegt hinter der BMÖ-Tankstelle an der Bremer Straße, ganz in der Nähe der Ikea-Kreuzung. „Es war im Grunde immer ein Autohof, und soll künftig wieder stärker als solcher genutzt werden, sagt Olaf Mittelmann, geschäftsführender Vorstand der Straßenverkehrs-Genossenschaft Bremen (SVG). Dem Unternehmen gehört die Fläche. Geplant sei, eine Zaunanlage zu errichten und Stellplätze für Lastwagen zu schaffen, so Mittelmann. Er findet, dass das Autokino eine tolle Aktion war. Nebenbei sei dadurch der Standort beworben worden. Künftig werde ein solches Filmvergnügen direkt hinter der BMÖ-Tankstelle allerdings „sicherlich nicht mehr möglich sein“.

Servet Mutlu, der als Projektmanager das Autokino in Brinkum mit organisiert hat, sieht es gelassen. Er weiß über die Pläne natürlich Bescheid. Die Baumaßnahme sei schon länger geplant gewesen und extra aufgeschoben worden, erzählt er. Aber in Brinkum-Nord gebe es ja nicht nur diese eine Fläche. „Wenn man ein solches Event machen will, dann findet man immer eine Fläche, auf der man es machen kann“, sagt Mutlu. Er hebt hervor, dass sich Brinkum-Nord nicht zuletzt aufgrund der Nähe zur Autobahn hervorragend als Autokino-Standort eigne. Die geografische Lage sei „wirklich sehr, sehr gut“.

Ob es nun am Standort lag, an Corona oder daran, dass man im Autokino das Popcornrascheln aus dem Nachbar-Auto nicht hört: Fast jede Vorstellung in Brinkum war ausverkauft. „In der Summe kann man sagen, dass das Autokino ein großer Erfolg war“, sagt Servet Mutlu. Viele Besucher seien begeistert gewesen. Sie hätten die Filme zusammen mit der Familie oder dem Partner im Auto „richtig abgefeiert“. Auch die Reaktionen in den sozialen Netzwerken seien positiv ausgefallen.

Nicht nur die Resonanz ist ein Grund, warum sich Mutlu eine Wiederauflage vorstellen kann. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister Stephan Korte, den Behörden und der BMÖ-Tankstelle. Zu den Organisatoren gehörten neben Mutlus Firma Planetmutlu und der Tankstelle auch die Firma Moviescreens Rental sowie das Cinespace.

Wie kommt es bei dem Zuspruch und der guten Zusammenarbeit dann, dass die Leinwand schon abgebaut ist, obwohl die Genehmigung erst morgen ausläuft? Die Betreiber wollten keine halben Sachen machen, und die Kinospielwoche der Filmverleiher geht von Montag bis Sonntag.

Einen kleinen Flop hat es übrigens im Brinkumer Kino gegeben: „Apocalypse Now – Final Cut“ schauten an einem regnerischen Tag nur wenige Besucher. Der Film sei auch eher etwas für hart gesottene Fans, gibt Mutlu zu und verweist auf eine Filmlänge von mehr als drei Stunden.

Zuletzt haben die Veranstalter in Brinkum knapp 200 Autos auf das Gelände gelassen. Sie hatten sich vorsichtig herangetastet, zunächst nur 150 Autos erlaubt, dann 175. Selbst zum Schluss, mit den knapp 200 Fahrzeugen, wäre noch Platz für mehr gewesen. „Aber die Sicherheit geht vor“, so Mutlu.

Apropos Sicherheit: Die Besucher haben sich dem Projektmanager zufolge an die Regeln gehalten. „Vielleicht gab es ein paar Besucher, die ein bisschen unglücklich waren, dass sie mit ihren SUVs hinten stehen mussten.“ Aber eskaliert sei es nie. Servet Mutlu liegt es am Herzen, sich bei den Besuchern aus Stuhr und Umgebung zu bedanken: Sie seien ein tolles Publikum gewesen.

Die Firma Planetmutlu gehört auch zu dem Team, das aktuell das Autokino an der Waterfront in Bremen betreibt. Die Leinwand aus Brinkum ist allerdings nicht einfach über die Landesgrenze dorthin gezogen. An der Waterfront wird der Film auf eine Gebäudewand projiziert.