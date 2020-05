Erfolgreiches Autokino in Stuhr-Brinkum geht in die Verlängerung

Film-Vorführungen bis mindestens 27. Mai

Brinkum - Die große mobile Kinoleinwand darf noch ein bisschen in Brinkum-Nord bleiben. Die Gemeinde Stuhr hat den Betreibern des Autokinos ermöglicht, in die Verlängerung zu gehen und hinter der BMÖ-Tankstelle an der Bremer Straße bis zum 27. Mai Filme zu zeigen.