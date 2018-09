Wegen Brücken-Neubau: Staugefahr auf A1 bei Brinkum bis Ende 2019

Stuhr/Bremen - Die Autobahn 1 zwischen Arsten und dem Dreieck Stuhr bleibt auch nach Abschluss der aktuell laufenden Arbeiten bis Ende 2019 auf vier Spuren verengt. Obwohl die Fahrbahn zwischen Bremen und Groß Ippener im Dezember 2018 komplett erneuert sein soll, bleibt der seit dem Frühjahr 2017 nahezu durchgängig bestehende Engpass bei Brinkum wegen des Neubaus der Ochtum-Brücke bestehen.

In beide Richtungen stehen dann jeweils weiterhin nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Das teilte Jörn Kück von der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und baugesellschaft) auf Nachfrage von kreiszeitung.de mit. Die aktuelle Verkehrsführung bleibe bestehen und könne für den ersten Teil der Abriss- und Aufbauarbeiten genutzt werden.

Für Autofahrer, die die A1 im Süden Bremens nutzen, verringert sich also die Strecke, auf der weniger Fahrstreifen zur Verfügung stehen, dann allerdings nur noch zwischen Arsten und dem Stuhrer Dreieck.

Im Norden beginnt die Beeinträchtigung auf Höhe des Parkplatzes Ahlken, im Süden beginnt die veränderte Verkehrsführung zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr. Die Gesamtlänge beträgt demnach rund vier Kilometer.

Völlige Neuplanung bei Ausbau auf acht Spuren

Im Verlauf der Bauarbeiten werde die Baustelle noch einmal die Autobahn-Seite wechseln: Der Verkehr müsse für die Arbeit an der zweiten Brückenhälfte irgendwann noch einmal auf die sich derzeit in Bau befindliche Strecke in Richtung Osnabrück geleitet werden. Wann genau das der Fall sein wird, könne die Deges erst nach Absprache mit dem verantwortlichen Bauunternehmen bekanntgeben, sagte Kück.

+ Stau rund um Bremen: Dieses Bild wird den Autofahrern noch erhalten bleiben. © Jantje Ehlers Dass die Arbeiten erst jetzt begonnen haben und nicht zeitgleich mit der übrigen Baustelle erfolgen konnten, habe mit dem langen Planfeststellungsverfahren zu tun, dessen Abschluss einige Monate in Anspruch genommen habe, sagte Kück.

Grund dafür sei, dass die Brücke nicht baugleich ersetzt werden kann, sondern bereits für eine mögliche Verbreiterung der A1 auf acht Fahrstreifen ausgelegt sein muss. Anstatt auf ein bestehendes Verfahren aufzubauen, mussten die Planungen unter anderem mit Blick auf zusätzliche Lärmbelastungen und Beeinträchtigungen des Naturschutzes an der Ochtum neu gestartet werden.

Baumängel bereits 2014 festgestellt

Dass die Ochtum-Brücke marode ist und ersetzt werden muss, wurde wiederum im Rahmen einer regelmäßig durchgeführten Kontrolle des Bremer Amts für Straßenbau und Verkehr im Jahr 2014 festgestellt. „Schwere Schäden bis hin zum teilweisen Versagen des Tragwerks können jederzeit auftreten“, hieß es als Begründung für die Notwendigkeit eines Ersatzneubaus und das damit verbundene Planfeststellungsverfahren.

Im Oktober 2017 ging die Stadt Bremen noch davon aus, die Arbeiten an der Brücke „mit sofortigem Baubeginn“ mehr oder weniger zeitgleich mit der Fahrbahnerneuerung abschließen zu können und die weitere Belastung für die Nutzer der A1 auf ein Minimum zu reduzieren.

Doch aufgrund der grenznahen Lage der Brücke zwischen Niedersachsen und Bremen musste das Planfeststellungsverfahren in beiden Bundesländern durchgeführt werden. Dieser langwierige Prozess führte maßgeblich zu der langen Verzögerung und zu einem weiteren Jahr voller Staus auf der A1 rund um Bremen.

