Auto an Ampel übersehen: Mercedes kracht in Laster – Rückstau bis auf A1

Von: Marvin Köhnken, Fabian Raddatz

Teilen

Er war wohl zu schnell unterwegs, übersah ein anderes Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn: Ein Mercedesfahrer hat am Samstag einen schweren Verkehrsunfall an der Autobahn-Anschlussstelle Bremen/Brinkum verursacht.

Stuhr-Brinkum – Den Helfern bot sich ein Trümmerfeld: Die Geschwindigkeit muss hoch gewesen sein, mit der der Mercedes am Samstagmittag, 6. Mai 2023, in einen Lastwagen schepperte. Nach Angaben der Polizei wollte der 82 Jahre alte Fahrer auf die Kreuzung zufahren, hatte dort ein stehendes Fahrzeug übersehen und versuchte ausweichen.

Der 82-Jährige aus Weyhe war laut Angaben der Polizei mit seinem Auto auf der B6 von Syke in Richtung Bremen unterwegs. In Höhe der Autobahnauffahrt Bremen/Brinkum übersah er demnach den haltenden Wagen vor der dortigen Ampel. Um nicht auf diesen aufzufahren, wich der Mann laut der Polizei nach rechts aus, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen einen Lastwagen, der die A1 an dieser Ausfahrt verlassen hatte.

Der Mercedes hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Der Lkw musste abgeschleppt werden. © Nord-West-Media TV

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt. Vom Mercedes blieb nur noch ein Wrack übrig, auch am Lastwagen entstand ein Totalschaden. Weil sich der Unfall auf der B6 an der Autobahnanschlussstelle in Brinkum ereignete – und die Polizei die Stelle absperrte – bildete sich ein Rückstau bis auf die A1. Ersten Angaben zufolge wurde mindestens eine Person verletzt.

Auto an Ampel übersehen: Mercedes kracht in Lkw – Rückstau bis auf die A1

Der Autofahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahes gelegenes Krankenhaus gebracht, heißt es weiter. Der 46-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsmitteln auf der Fahrbahn und zur Bergung der Fahrzeuge musste die Abfahrt der Anschlussstelle Bremen/Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. Es entstand laut Mitteilung der Polizei ein Gesamtschaden von rund 80.000 Euro. Der Lastwagen konnte erst weit nach 16 Uhr von einem Abschleppdienst entfernt und die Abfahrt anschließend wieder freigegeben werden.

Korrektur: In einer ersten Version dieses Artikels war die Rede davon, dass der Mercedes-Fahrer die Kurve zur A1-Auffahrt zu schnell befahren habe. Dies haben wir mithilfe der später veröffentlichten Polizei-Angaben korrigiert.