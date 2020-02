Auto brennt auf der A1: Mehr als einstündige Sperrung in Richtung Osnabrück

Infolge eines Autobrandes musste die Autobahn 1 bei Bremen am späten Mittwochnachmittag kurzzeitig in Richtung Süden voll gesperrt werden.

Stuhr - Im Baustellenbereich auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Bremen-Arsten und Brinkum wurde über den Notruf 112 ein Fahrzeugbrand auf der Strecke in Richtung Osnabrück gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, stand ein Kombi in Vollbrand, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr. Demnach waren die Ortsfeuerwehr Brinkum und die Bremer Berufsfeuerwehr am Mittwochnachmittag um 17.13 Uhr zu dem Brandeinsatz auf die A1 gerufen worden.

Zwei Atemschutztrupps der Brinkumer Löschgruppenfahrzeuge konnten den Brand schnell ablöschen, heißt es weiter. Nach 75 Minuten war der Einsatz abgearbeitet. Die Autobahn musste für die Löscharbeiten in Fahrtrichtung Osnabrück voll gesperrt werden.