Austausch zum Thema Gewalt: Schüler organisieren Umfrage an KGS Brinkum

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Hapke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zu einem Gedankenaustausch zum Thema „Gewalt in Bildungseinrichtungen – wie können wir gemeinsam dieser Entwicklung wirkungsvoll begegnen?“ laden die Freien Wähler Stuhr ein. Bloß nicht locker lassen beim Thema Gewalt hat sich der kürzlich gegründete Verein auf seine Fahnen geschrieben.

Stuhr – Bloß nicht locker lassen beim Thema Gewalt – das haben sich die Freien Wähler Stuhr auf ihre Fahnen geschrieben. Dies ist explizit in den Leitlinien des kürzlich gegründeten Vereins verankert. Deshalb lädt er für Donnerstag, 25. Mai, zu einem Gedankenaustausch zum Thema „Gewalt in Bildungseinrichtungen – wie können wir gemeinsam dieser Entwicklung wirkungsvoll begegnen?“ ein. Zeit und Ort: 19.30 Uhr im Hotel Kreuz-Meyer in Seckenhausen.

Vor fast genau einem Jahr hatten Wolfgang Kitow und Jan-Alfred Meyer-Diekena unter dem Motto „Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und Frauen“ zu einer liberalen Themenrunde eingeladen, damals allerdings noch als Mitglieder der FDP. Heute sind die beiden Vorsitzender und „Vize“ der Freien Wähler Stuhr. Das Anliegen bleibt dasselbe: „Wir wenden uns gegen jegliche Form der Gewaltanwendung. Psychischer oder physischer Gewaltanwendung ist mit Mitteln des Rechtsstaats konsequent zu begegnen“, heißt es unter anderem in den Leitlinien.

Zunahme von Gewalt an Schulen

Kitow und Meyer-Diekena verweisen auf den Bericht „Mehr Gewalt und Mobbing nach Corona“ in der Kreiszeitung vom 11. Mai, wonach die Zahl der Straftaten an Schulen in Niedersachsen nach einem Rückgang während der Pandemie wieder zugenommen hat. In dem Artikel räumt die Landesregierung ein, Daten etwa zu Gewalt und Mobbing an Schulen nicht eigenständig zu erheben. Die Schulen seien aber verpflichtet, bei Straftaten unverzüglich die Polizei zu informieren. Die Delikte tauchten dann in der polizeilichen Kriminalstatistik auf.

Nicht nur den Berichten der Printmedien sei die Zunahme von Gewalt an Schulen zu entnehmen. „Auch Gespräche mit Betroffenen verlangen unsere Aufmerksamkeit und Antworten in Form von Lösungskonzepten“, schreiben die Freien Wähler.

Schülervertretung startet Umfrage zum Thema Gewalt und Mobbing

Da trifft es sich gut, dass mit Jonas Ring der Schülersprecher der KGS Brinkum auch Mitglied der Freien Wähler ist. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen von der Schülervertretung hat der 18-Jährige eine Umfrage zum Thema Gewalt und Mobbing an der KGS Brinkum gestartet.

„Die Sanitäreinrichtungen sind häufig wegen Vandalismus gesperrt. Allgemein nimmt man mehr Gewalt wahr, auch innerhalb der Schülerschaft“, begründet Ring die Notwendigkeit der Umfrage. Auch Vorfälle wie die Auseinandersetzung zwischen Brinkumer Schülern und Jugendlichen einer anderen Schule im KGS-Gebäude im Februar dieses Jahres spielten eine Rolle.

Ins Detail dürfe er nach Absprache mit Schulleiter Mirko Truscelli nicht gehen, sagt Ring. Nur so viel: „Wir haben zum Beispiel Formen von Gewalt und eventuelle Lösungen abgefragt. Anhand der Daten wollen wir das Thema angehen.“

Ein Drittel der Schüler hat an der Umfrage teilgenommen

Insgesamt seien es rund 20 Fragen gewesen. „Wir haben den Bogen über die Schulplattform IServ verbreitet. Jeder hatte die Chance teilzunehmen“, sagt Ring. Gestartet sei die Umfrage vor knapp drei Wochen, mit einer Laufzeit von einer Woche. Laut Ring hat ein Drittel der Schüler mitgemacht.

Die zerstörten Toiletten habe ihm schon mal ein Hausmeister gezeigt, erzählt Kitow. Dadurch entstünden der Gemeinde als Schulträger Kosten. „Wie geht man damit um?“, fragt Kitow. Auf Anfrage teilt die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann mit, „dass die Verursacher solcher Schäden manchmal durch die Schule ermittelt werden können. Wenn das so ist, geben wir die Kosten für die Instandsetzung der Schäden auch an die Schüler*innen beziehungsweise deren Eltern weiter.“ Bezüglich konkreter Zahlen erbat sich Scharrelmann mehr Zeit.

Dass Schüler selbstständig eine Umfrage zum Thema Gewalt an ihrer Schule organisieren, sei in Niedersachsen wohl einmalig, stellt Kitow fest. Nur allzu gerne hätte der Vorsitzende schon am kommenden Donnerstag die Ergebnisse veröffentlicht, zumindest einen Teil davon.

Gesamtkonferenz bespricht zunächst die Ergebnisse

Doch dazu wird es nicht kommen, wie Truscelli auf Nachfrage erklärt. Der „absolut gängige“ Weg sei, das Ergebnis zunächst in der Gesamtkonferenz zu besprechen. Es sei das größte Gremium, das die Schule habe, besetzt aus Schülerinnen- und Schülervertretern, Elternvertreterinnen und -vertretern sowie allen Kolleginnen und Kollegen. „Ob das in der nächsten oder übernächsten Gesamtkonferenz passiert, ist noch nicht ganz klar, weil wir jetzt zum Ende des Jahres gehen und noch viele andere Punkte besprechen müssen.“ Fest stehe, dass sich eine der nächsten Konferenzen mit dem Thema befassen werde.

Meyer-Diekena könnte sich vorstellen, die Umfrage auf ganz Niedersachsen auszuweiten. Doch egal, ob es woanders besser oder schlechter sei: „Wir müssen hier etwas tun.“ Zu wenig Lehrer, zu wenig Erzieher – dies dürften nicht die alleinigen Gründe für die Missstände sein. „Das wäre eine Bankrotterklärung. Die Bürger erwarten mehr von uns.“

Kitow nimmt den Vorschlag eines Schülers aus der Veranstaltung vor einem Jahr auf, bis einschließlich des zehnten Schuljahrs Handys an Schulen zu verbieten. Er setzt sich für einen Täter-Opfer-Ausgleich an Schulen ein und unterstützt die Forderung des Bildungspolitikers Christian Fühner, der die Schulsozialarbeit, den schulpsychologischen Beratungsdienst und den Bereich Medienpädagogik stärken will.

Kitow zitiert Domenico Corbo, Leiter des Polizeikommissariats Weyhe, der im Mai 2022 zur Zivilcourage aufgerufen hatte: „Wichtig ist, dass überhaupt was passiert – egal um welche Form von Gewalt es geht. Alles ist besser, als nichts zu tun.“

Rubriklistenbild: © SPD