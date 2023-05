Ausstellungseröffnung in der Künstlerstätte Heiligenrode

Von: Martin Möhring

Kunst-Stipendiatin Alice Gericke vor einer ihrer Arbeiten. © Martin Möhring

Stipendiatin Alice Gericke zeigt „was Schönes, womit man etwas anfangen kann“

Stuhr – Alle Plätze im Heiligenroder Eiscafé Mulino waren am Samstagnachmittag bei herrlichem Frühlingswetter besetzt. Nur wenige Meter in Richtung Ortsausgang in der Künstlerstätte ging es ebenso erfrischend in einen belebenden künstlerischen Austausch. Sigrid Rother freute sich in ihren Begrüßungsworten zur Ausstellungseröffnung über „was Schönes, womit man etwas anfangen kann“. 1989 habe die Gemeinde Stuhr mit den Stipendien in der Künstlerstätte Heiligenrode begonnen, so die stellvertretende Stuhrer Bürgermeisterin. Mit Alice Gericke sei eine besondere Künstlerin für zehn Monate in der Gemeinde Stuhr gewesen.

Seit August 2022 habe die ehemalige Meisterschülerin von Professorin Katrin von Maltzahn an ihren Zeichnungen, die zum Teil skulpturale Formen bekommen, gearbeitet. Ein Ausstellungskatalog stehe kurz vor der Fertigstellung. Linda Valerie Ewert von der Gesellschaft für Aktuelle Kunst Bremen (GAK) würdigte die Arbeiten von Alice Gericke an der Grenze zur Skulptur. In ihrer Art zu arbeiten, erforsche die Künstlerin das Grundmaterial (Linie, Grafit, Papier und Licht).

Grenzbereich zwischen Zeichnung und Skulptur

Sie zeige Papier, das erst entlang von Linien, im Verlauf durch freiere Gesten ausgehöhlt werde, bis nur ein Gerüst übrig bliebe. Zu entdecken gäbe es ausgeschnittene und gezeichnete Linien, Faltungen und Wölbungen in Entstehung, in schmaler Differenz zur weißen Wand. Die Künstlerin beschäftige sich mit Fragen nach den Grundbausteinen einer Zeichnung und den Bedingungen von der Sichtbarkeit eines Bildes; sie sei fasziniert von der Linie und ihrem Raum und dringe in den Grenzbereich zwischen Zeichnung und Skulptur ein.

Das Ergebnis seien beinahe immaterielle, kaum sichtbare, durchlässige Arbeiten. Einen roten Faden könne man in den Arbeiten nicht ausfindig machen, man verliere sich in den vielfältigen, variantenreichen, im künstlerischen Prozess entstandenen Formen.

Grafitstreichungen könnten mit städtebaulichen Plänen assoziiert werden. Die Arbeiten ließen unterschiedliche Interpretationen und Perspektiven zu, so erkannte die namhafte Stuhrer Künstlerin Karin Hirschgänger durchscheinende Gesichter in einigen Werken.

Alice Gericke dankte in ihrer Ansprache der Gemeinde Stuhr für die Förderung. Sie nehme viele Gedanken und Impulse aus Heiligenrode mit. Sie sei fasziniert vom Werkstoff Papier. Normalerweise werfe man zerknülltes Papier einfach weg, es habe seine Funktion verloren, hier begänne ihr künstlerischer Prozess. Die Struktur, die Fasern des Papieres seien irreversibel zerstört, eröffneten aber neue figurale Formen und Landschaften. Feine Eingriffe mit dem Skalpell erforderten viel Geduld und Konzentration in der wochenlangen Arbeit an einem Objekt.

Das Gespräch gehört zu einer Reihe von begleitenden Veranstaltungen, die weitere Vermittlungs- und Austauschformate implementieren sollen.

Wer die Künstlerin und ihre Werke selbst hautnah erleben möchte, hat dazu in einem Künstlerinnengespräch am 13. Mai um 16 Uhr in der Künstlerstätte Heiligenrode noch Gelegenheit. „Das Gespräch gehört zu einer Reihe von begleitenden Veranstaltungen, die weitere Vermittlungs- und Austauschformate implementieren sollen“, so Nicole Sprich, Mitarbeiterin der Stabsstelle Kultur im Rathaus.

Man wolle die Ausstellung mit unterschiedlichen Formaten beleben und eine größere Zugänglichkeit ermöglichen. Mit dazu gehören ein Kulturpicknick, ein klassisches Konzert und als Abschluss Lichtkunst am Mühlenensemble. Der Auftakt war äußerst vielversprechend.