„Bilderbogen“: Ausstellung zeigt 30 Jahre Malerei

Die Stuhrer Künstlerin Waltraut Fessel präsentiert ab Mittwoch ihre Werke im Rathaus. Die Ausstellung trägt den Titel „Bilderbogen“ und fasst 30 Jahre Malerei zusammen. In all der Zeit hat Fessel von einigen Künstlern gelernt, selbst Wissen weitergegeben und viel geschaffen.

Stuhr - Von Heiner Büntemeyer. Die Stuhrer Künstlerin Waltraut Fessel ist in einem sehr kreativen Elternhaus in Bremen aufgewachsen, in dem auch ihr Interesse an Malerei, Kunsthandwerk und jeder Form der Gestaltung unterstützt wurde. Auch in ihrem Beruf als Kindergärtnerin konnte sie diese Kreativität ausleben.

Ihre Mutter machte sie einst auf Heiner Osterkamp, einen Künstler der Gruppe „Greetsieler Maler“ in Hude aufmerksam. Bei ihm lernte sie Aquarellmalerei. Fünf Jahre lang arbeitete sie mit ihm zusammen. „Aber Aquarell ist nicht alles“, stand für sie fest, und so erweiterte sie ihr Spektrum um Aktmalerei. Alles über Anatomie, Gestik und Ausdruck lernte sie bei Peter Sedala aus Bratislawa. Bei Anna Struminska, einer jungen Malerin aus Lodz, erwarb sie weitere Kenntnisse über abstrakte Malerei.

Ab 1986 gab sie als Dozentin Malkurse an der VHS Stuhr, organisierte Malreisen in Mittelmeerländer, belegte Fortbildungskurse und studierte an der Bremer Uni. Regelmäßig gibt die 72-Jährige jedes Jahr noch mehrere Wochen Malunterricht auf Norderney. Mit ihren Werken hat sie zahlreiche Ausstellungen zwischen Stuttgart und Norderney gestaltet.

Zahlreiche Ausstellung im Nordkreis

Ihre erste Ausstellung zeigte die Künstlerin, die seit 50 Jahren in Stuhr lebt, in Bremen-Huchting. Im Nordkreis hatte sie 1991 Ausstellungen in Leeste und in der Kreissparkasse Syke, 1995 in der Bassumer Freudenburg und 1999 in der Galerie „Teestube“ in Stuhr. Und nun kommt eine weitere im Rathaus Stuhr hinzu.

Spannend ist an ihren Arbeiten die große Bandbreite ihrer Themen und Techniken. Der Rundgang im oberen Foyer des Rathauses beginnt mit einigen leuchtenden Aquarellen mit Strandmotiven und endet mit kleinformatigen künstlerisch-technischen Spielereien. Dazwischen stellt Fessel in jeweils einigen Beispielen ihre persönliche künstlerische Entwicklung dar.

„Jedes Bild ist meine Schöpfung, und ich will damit eine Aussage machen“, erklärt sie. Oft arbeitet sie in Zyklen und mit ganz unterschiedlichen Maltechniken. Zahlreiche Bilder entstanden in Schichttechnik mit Unterspachtelung. Dabei trägt sie auf die Unterspachtelung selbst gemischte und mit Pigmenten angereicherte Farben auf.

Farbmischungen fangen Stimmungen ein

Mit diesen Farbmischungen vom kühlen Blau bis zum warmen Ocker gelingt es ihr, Stimmungen einzufangen und Gefühle auszudrücken.

Auch in der Wahl ihrer Motive ist Waltraut Fessel nicht festgelegt. Ihre Clowns verströmen trotz roter Pappnase eine tiefe Traurigkeit, Menschen in gebeugter Haltung verkörpern depressive Stimmung und deuten an, dass man mit gesenktem Kopf keinen Ausweg erkennt.

Andere Gemälde zeigen mediterrane Einflüsse und wieder andere lassen vermuten, dass sich Waltraut Fessel auch von anderen Malern hat inspirieren lassen. Ein Rückenakt erinnert an Picasso, ein anderes Bild mit einer Stadtansicht an Feininger. Wieder andere Bilder symbolisieren Metaphern aus Form und Farbe, wie beispielsweise Kreise, die sich um die eigene Achse drehen. Und dann hängen neben den vielen gedankenvollen Bildern plötzlich zwei von ihr selbst so bezeichnete „Spaßbilder“: Gänse und Hühner wie aus einem Comic.

Eröffnet wird die Ausstellung Mittwoch um 19 Uhr mit einführenden Worten von Christian Fessel. Sie kann bis zum 8. März täglich während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden.