Ausstellung entführt Besucher in den Orient

Brinkum - Von Katharina Schmidt. Zwischen Brinkum und Marrakesch liegen mehr als 3.000 Kilometer. Wem das zu weit ist, der kann das Flair der marokkanischen Tourismushochburg derzeit im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) erleben – zumindest ein bisschen.

Daniela Gräf stellt dort 27 Fotos von der Stadt und ihren Bewohnern aus. Es sind warme und lebensnahe Bilder, die Besucher mit auf eine kurze Reise in den Orient nehmen. Hobby-Fotografin Daniela Gräf verbrachte den Jahreswechsel 2015/2016 in Marrakesch. Die Stadt erinnerte sie an Szenen aus 1001 Nacht. „Mein Eindruck: Marrakesch ist noch viel orientalischer als ich es mir vorgestellt habe“, schwärmt Gräf.

„Ich habe nicht geplant, eine Ausstellung zu machen“, erzählt die Brinkumerin. Denn am liebsten fotografiere sie Menschen – und das sei in islamischen Staaten nicht einfach. Frauen ließen sich oft gar nicht fotografieren, Männer nur ungern oder gegen Geld.

Letztlich konnte die MGH-Leiterin dennoch zahlreiche Bilder mit in die Heimat nehmen und jetzt ausstellen. Viele sind in der Altstadt Marrakeschs, der Medina, entstanden. Sie zeigen sogenannte Souks. Händler verkaufen auf diesen Basaren nicht nur ihre Waren, sondern lassen sich auch bei der Fertigung über die Schulter schauen.

Marrakesch ist eine Stadt mit alter Händlertradition. „Das merkt man heute noch“, berichtet Gräf, die bereits von Kindesbeinen an gerne fotografiert hat. Die Menschen seien offen, geschäftstüchtig und hätten Freude am Handeln. Nicht feilschen und das erste Angebot direkt annehmen? Undenkbar!

Kurze, informative Texte neben den Fotos ergänzen bei der Ausstellung im Mehrgenerationenhaus die visuellen Eindrücke. Besucher erfahren zum Beispiel, dass Marrakesch auch die „rote Stadt“ genannt wird. Der Name kommt nicht von ungefähr: Die Häuser in der Stadt sind mit rötlichem Stampflehm erbaut.

Die 30 mal 45 Zentimeter großen Bilder von Daniela Gräf lassen den Betrachter die Wärme förmlich spüren, die sich zwischen den Lehmwänden der engen Gassen Marrakeschs staut, und das Knattern von Eselskarren sowie Mopeds hören. Bei manchen Bildern wünscht man sich, sie könnten Gerüche transportieren – so appetitlich sehen abgebildete Eintopfgerichte aus, die laut Gräf in aus Ton gebrannten Schmorgefäßen gekocht werden.

Bei anderen Motiven ist es hingegen gut, nichts riechen zu können. Zum Beispiel bei Männern, die Fleischreste von Tierhäuten kratzen und die Häute mithilfe von Mischungen mit Taubenkot zu Leder gerben. Besucher kriegen Gräf zufolge beim Besuch dieser Gerbanlagen duftende Kräuter mit auf dem Weg, um den Gestank nicht ertragen zu müssen.

• Die Foto-Ausstellung ist noch bis zum 17. Mai zu den Öffnungszeiten des Mehrgenerationenhauses (montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) zu sehen. Die Bilder hängen in der Backstube, im Begegnungscafé und im Flur.