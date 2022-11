Ausschuss empfiehlt das Sanierungsgebiet für den Ortskern Alt-Stuhrs

Von: Andreas Hapke

Teilen

Das Sanierungsgebiet für den Ortskern in Alt-Stuhr zeigt diese Grafik. In dem eingerahmten Bereich soll das Zentrum Alt-Stuhrs für knapp 5,6 Millionen Euro saniert werden. © Gemeinde

Hohe Verkehrsbelastung, defizitäre Freiraumgestaltung, punktuelle Leerstände, fehlende Wegeverbindungen – alles Missstände, die eine Sanierung des Alt-Stuhrer Ortskerns erforderlich machen.

Stuhr – Das Sanierungsgebiet haben die Politiker des Ausschusses für Ortsentwicklung Bauen am Donnerstagabend mit einer Satzung empfohlen. Und zwar „parzellenscharf“, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist. In der Satzung sind auch die Sanierungsziele verankert. Das letzte Wort hat der Rat am 14. Dezember.

Vorangegangen war Anfang November die frohe Botschaft, dass die Gemeinde definitiv 3,8 Millionen Euro an Zuschüssen aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ erhält. Mit dem Eigenanteil der Kommune stehen knapp 5,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Sanierungsgebiet ist im Süden begrenzt durch die Straßenbahntrasse, östlich durch die Stuhrer Landstraße und nördlich im Wesentlichen durch die Kirche. Im Westen verläuft die Grenze eher kleinteilig durch das Wohngebiet vom Bahnhof Stuhr bis zur Stuhrer Landstraße, in Abschnitten parallel zur Saarstraße. Die Kita liegt nicht im Sanierungsgebiet. „Für sie stehen in Zukunft keine Maßnahmen an“, begründete Annika van Bebber vom Fachbereich Ortsentwicklung und Bauen. Ausgenommen sind auch Aldi und das Grundstück des Schützenvereins.

Mit der förmlichen Festlegung dieses Geltungsbereichs in einer Satzung ist die Sanierung in ihre dritte Phase eingetreten. Zuvor hatten das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Isek) und vorbereitende Untersuchungen die Missstände identifiziert und Sanierungsmaßnahmen empfohlen. Auf dieser Basis hatte das Rathaus den Förderantrag gestellt.

Alt-Stuhrs Ortskern wird seiner zugedachten Funktion nicht gerecht

Fakt ist: Der ihr zugedachten Funktion als Mittelzentrum wird die Gemeinde Stuhr mit dem Alt-Stuhrer Ortskern, wie er sich jetzt präsentiert, nicht gerecht. Zentrales Ziel ist deshalb die Stärkung des Zentrums und die Verbesserung der Lebensund Aufenthaltsqualität für die Anwohner.

Es gehe darum, vielfältige Anlaufpunkte sowie Treffpunkte für Jung und Alt zu schaffen, abwechslungsreiche Freiräume zu verbinden sowie Ziele sicherer und besser zu erreichen, zählte van Bebbers Kollegin Verena Andreas-Jäger in einer Pressekonferenz auf, die dem Ausschuss vorangegangen war. „Die Klimafreundlichkeit wird inzwischen ja bei allen Maßnahmen mitgedacht.“ Für diese Ziele gebe es „viele Flächen, die man umnutzen kann, viel Grün“.

700 000 Euro fließen in die energetische Gebäudemodernisierung

Laut van Bebber werden Ziele und Maßnahmen später in einem Rahmenplan konkretisiert. Einen Projektfahrplan mit vielen Einzelvorhaben für die Teilbereiche Rathausumfeld, Achse Bahnhof-Rathaus, östlicher Ortskern sowie Kreuzung und Kirche gibt es aber bereits. Zudem fließen allein 700 000 Euro in die energetische Gebäudemodernisierung und den barrierefreien Umbau von ortsbildprägenden Gebäuden. Die 14 vorgesehenen Objekte hat das Isek benannt, die Kriterien für eine Förderung stellt die Gemeinde auf. Weitere Eigentümer im Sanierungsgebiet profitieren ebenfalls, wenn sie ihr kommerzielles oder privat genutztes Gebäude modernisieren, und zwar von erweiterten Abschreibungsmöglichkeiten bei der Einkommenssteuer.

Im nächsten Schritt holt die Gemeinde einen Sanierungsträger mit ins Boot. Die Ausschreibung sei in Vorbereitung, sagt van Bebber. Zum Leistungsspektrum des Trägers zählt laut Andreas-Jäger auch die Beratung der Eigentümer in Sachen Sanierung. „Alle Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden. Niemand soll irgendetwas nicht machen, weil er nichts davon wusste.“

Informationsveranstaltung für Eigentümer ist geplant

Dazu passt, dass die Kommune die Sanierung mit den Bewohnern frühzeitig erörtert möchte. Eine Informationsveranstaltung für Eigentümer ist für Februar 2023 geplant. Außerdem geht die Kommune am Tag der Städtebauförderung im Mai an die Öffentlichkeit. Laut Annika van Bebber war die Bürgerbeteiligung sogar in der Hochphase der Pandemie gelungen, weil das mit dem Isek beauftragte Büro eine gute Online-Strategie gefunden habe. Die Gemeinde habe im Frühjahr 2021 eine „gute Beteiligung über alle Altersgruppen hinweg“ registriert. 160 Personen hätten an einer Befragung teilgenommen.

Um die Ziele zu erreichen, kommt die Gemeinde nicht umhin, Grundstücke zu erwerben. Wer im Sanierungsgebiet Flächen verkaufen oder teilen sowie Miet- und Pachtverträge mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr abschließen möchte, muss sich das von der Gemeinde genehmigen lassen.

Weil durch die Sanierung Bodenwertsteigerungen der Grundstücke zu erwarten sind, müssen Eigentümer Ausgleichszahlungen leisten. Im Gegenzug werden sie nicht für Erschließungsmaßnahmen zur Kasse gebeten. Die Ausgleichsbeträge fließen wieder in die Sanierung.

Maximale Dauer der Sanierung umfasst 15 Jahre

Die maximale Dauer der Sanierung umfasst 15 Jahre, also bis zum 14. Dezember 2037. Bis dahin ist eine Fortschreibung des Konzepts – und damit gegebenenfalls auch die Beantragung weiterer Fördergelder – möglich.

Der CDU-Ratsherr Finn Kortkamp sprach von einer Chance für den Stuhrer Ortskern. „Ein strukturiertes Verfahren, anders als an anderer Stelle, wo wir länger gebraucht haben“, sagte er in Anspielung auf die Entwicklung des Brinkumer Ortskerns. „Es kann in Stuhr nur besser werden“, stellte Gerd-W. Bode („Besser“) fest. Seine Forderung: „Der Schwerlastverkehr muss aus dem Ort raus.“ Nach Ansicht der Ersten Gemeinderätin Bettina Scharrelmann ist das „eine Frage, mit der sich die Gemeinde in den nächsten Jahren beschäftigen muss“. Andreas-Jäger sieht darin „ein Thema für den Rahmenplanprozess. Dort kann man alle Anregungen und Ideen diskutieren.“