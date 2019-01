Lkw verliert nach Unfall große Mengen Diesel - Feuerwehr im Einsatz

Stuhr - Bei einem Unfall auslaufender Dieselkraftstoff hat in der Nacht auf Mittwoch zu einem umfassenden Feuerwehr-Einsatz auf der A1 bei Groß Mackenstedt geführt.

Der Unfall hatte sich gegen 1.45 Uhr im Baustellenbereich der A1 in Höhe des Autobahndreieck Stuhr, in Fahrtrichtung Hamburg, ereignet. Das schreit Feuerwehr-Pressesprecher Christian Meinen in einer Pressemeldung.

Dort hatte sich ein Lastwagen bei einem Unfall den Dieseltank aufgerissen und eine größere Menge Kraftstoff verloren. Andere Fahrzeuge waren laut Meinen nicht an dem Vorfall beteiligt.

Die Kräfte der Feuerwehr dichteten den Dieseltank des Gliederzuges ab und verhinderten eine weitere Ausbreitung mit Ölbindemittel. Nach zweieinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben und die Arbeiten um 4.15 Uhr beendet werden.

kom