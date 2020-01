Ein Auge auf Pistolen und Gewehre

Stuhr - Von Andreas Hapke. Wer seine Waffe behalten möchte, sollte nicht alkoholisiert Auto fahren. Mal abgesehen davon, dass dies nie eine gute Idee ist: Ein solcher Fehltritt könnte dazu führen, dass die Eignung für den Waffenbesitz entfällt. In einem solchen Fall würde die Gemeinde Stuhr den Verkehrssünder zur Abgabe des Gewehrs oder der Pistole auffordern. „Das kommt schon mal vor, ist aber eher selten“, sagt Sigrid Hägedorn. Als Fachdienstleiterin für öffentliche Ordnung verantwortet sie im Rathaus die Waffen- und Sprengstoffbehörde.

Es handelt sich nicht etwa um eine freiwillige Dienstleistung der Kommune: Stuhr hat mit über 30 000 Einwohnern den Status einer eigenständigen Gemeinde und muss – wie auch Weyhe – eine solche Stelle vorhalten. Für die übrigen Kommunen erledigt der Landkreis Diepholz diese Aufgabe.

Laut Hägedorn hat die Behörde auch wegen ihres Arbeitsaufkommens ihre Berechtigung. Zwei Mitarbeiterinnen sind für die Belange rund ums Waffenrecht zuständig. Nicht ausschließlich zwar, doch es zählt zu ihren Aufgaben. Schließlich muss jeder Bewohner seine erlaubnispflichtigen Waffen bei der Gemeinde eintragen lassen oder sie dort abgeben, wenn er sie nicht mehr benötigt. Aktuell sind bei der Kommune 376 aktive Besitzer gemeldet. 48 Waffen wurden im vergangenen Jahr abgegeben.

In der Regel sind es Jäger und Sportschützen, die einmalig eine Waffenbesitzkarte (WBK) beantragen. Weitere Waffen können sie auf demselben Dokument registrieren lassen. Das sogenannte Bedürfnis für den Waffenbesitz wird durch die Ausübung der Jagd oder des Schießsports nachgewiesen. Seltener hat es die Behörde laut Hägedorn mit Waffensammlern zu tun, die den Antrag auf eine WBK „wissenschaftlich“ begründen müssten.

Bei der Überprüfung der Eignung geht es laut Hägedorn um die Zuverlässigkeit und die persönliche Eignung. „Wir holen uns das Führungszeugnis ein und fragen zusätzlich bei der Polizei nach, ob es darüber hinaus Hinweise darauf gibt, die gegen eine Erteilung sprechen“, erklärt Hägedorn. Der Antragsteller müsse zudem den Nachweis erbringen, dass er die Waffe sicher und für Unbefugte unzugänglich aufbewahren könne, etwa in einem speziellen Schrank oder Tresor.

Da bei einem Führerscheinverlust nach Trunkenheitsfahrt der Verdacht naheliege, dass regelmäßig Alkohol konsumiert wird, pocht die Behörde auf ein fachärztliches oder -psychologisches Gutachten. Bei einer Straftat sei die Zuverlässigkeit perse nicht gegeben.

Regelmäßig hat es das Rathaus mit Personen zu tun, die sich eine freiverkäufliche Waffe, etwa eine Schreckschusspistole, zulegen und diese außerhalb ihres Grundstücks mitführen wollen. Sie benötigen einen kleinen Waffenschein. 41 dieser Scheine wurden 2019 ausgestellt. „Wir versuchen nicht, ihnen das auszureden, machen sie aber auf die Risiken aufmerksam, etwa dass Außenstehende darin eine echte Waffe erkennen könnten“, sagt Hägedorn. Ein Sonderfall stellt die Erlaubnis nach Paragraf 27 des Sprengstoffgesetzes dar. Diese ist für Personen gedacht, die ihre Munition selbst herstellen.

Die Mitarbeiter müssen nicht nur rechtlich, sondern auch technisch geschult sein. „Wer eine Waffe entgegennimmt, muss sie auch einordnen können und wissen, wie man sie gegebenenfalls entlädt“, sagt Hägedorn. Meistens würden Jäger und Schützen ihre Waffen ins Rathaus bringen, wenn sie die Jagd oder den Schießsport nicht mehr ausüben. „Und nicht jede Waffe lässt sich gut verkaufen.“ Manchmal wolle ein Erbe mit den Waffen des Verstorbenen nichts zu tun haben und diese loswerden. Behält er sie, benötigt er die WBK. „Oder er lässt sie fachmännisch blockieren“, sagt die Fachdienstleiterin.

Die Kommune sammelt abgegebene Waffen in einem Tresor und lässt sie laut Hägedorn nach einem oder eineinhalb Jahren von einer Fachfirma abholen, die sie vernichtet. „Da sprechen wir uns mit anderen Behörden ab, damit es nicht so teuer wird.“

Regelmäßige Kontrollen gehören ebenfalls zu den Aufgaben der Behörde. Die Mitarbeiter haben ein Auge darauf, ob ein Jäger seinen Jagdschein nach drei Jahren wieder löst, und in Abständen von mehreren Jahren lassen sie von einem Sachverständigen die Schießstände überprüfen. Für Außenkontrollen von Waffenbesitzern sind sie selbst zuständig. „Wir tauchen mal angemeldet, mal unangemeldet bei Besitzern von Waffen auf und lassen uns deren Aufbewahrung zeigen. Das ist in der Regel unproblematisch“, sagt Hägedorn. Außenkontrollen standen erst in der vergangenen Woche auf der Tagesordnung einer Mitarbeiterfortbildung des Landkreises, außerdem Neuerungen zum Waffenrecht. Die Behörde war dafür zwei Tage geschlossen.

Hägedorn betont, dass der nicht dokumentierte Besitz einer erlaubnispflichtigen Waffe grundsätzlich eine Straftat darstelle. Eine Ausnahme sei die einjährige Waffen-Amnestie der Bundesregierung ab Anfang Juli 2017 gewesen, als Bürger ihre illegalen Waffen straffrei abgeben durften. So sollte verhindert werden, dass Pistolen und Gewehre in falsche Hände geraten und Erben zu illegalen Waffenbesitzern werden. Jede Waffe wurde damals auf ihre Verwendung bei einer Straftat geprüft und anschließend vernichtet. Eine ähnliche Amnestie hatte es im Jahr 2009 nach dem Amoklauf an einer Schule in Winnenden (Baden-Württemberg) gegeben.