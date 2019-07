Auftragslage und Krankheit werfen Unternehmer aus der Bahn

Stuhr / Syke - Von Horst Meyer. Einem 68-jährigen Stuhrer hat der Strafrichter Matthias Wawrzinek vor dem Amtsgericht Syke jetzt bestätigt: „Sie sind offensichtlich ein guter Handwerker, aber wohl ein nicht so guter Kaufmann.“ Der Mann führte seit vielen Jahren einen Betrieb für Fenster, Türen und Bausanierung in Stuhr. Vor Gericht musste er sich wegen des Verdachts auf Untreue verantworten.

Die Auftragslage in früheren Jahren bezeichnete der Angeklagte als zufriedenstellend. Das änderte sich allerdings im Jahr 2016. Hinzu kam eine Erkrankung, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machte. Zu dieser Zeit hatten sich bei Mitarbeitern auch handwerkliche Mängel eingeschlichen, die den vollen Einsatz des Geschäftsinhabers auf den Baustellen erforderte. Büroarbeiten gerieten ins Hintertreffen. Eine Buchhalterin kümmerte sich zwar um die notwendigsten Dinge, hatte aber keine Kontovollmacht. Beiträge zur Sozialversicherung für die Mitarbeiter in Höhe von rund 12 200 Euro wurden – auch wegen ausbleibender Kundenzahlungen – von August 2016 bis Mai 2017 nicht an die Kranken- und Rentenversicherung weitergeleitet. Die Rentenversicherung stellte wegen ausstehender Zahlungen einen Insolvenzantrag und brachte somit das mühsam aufrechterhaltene Geschäft zum Einsturz. Ein Insolvenzverwalter wickelt den Betrieb seitdem ab. Strafrechtlich brachten die ausbleibenden Zahlungen dem Inhaber das Verfahren wegen Untreue ein.

Der Verteidiger trug bei der Verhandlung vor, dass „der Mandant wegen der geschäftlichen und gesundheitlichen Einschränkungen den Überblick verloren hat.“ Der Angeklagte habe inzwischen eine neue Gesellschaft gegründet. Vom Insolvenzverwalter habe er seinen bisherigen Maschinenpark für eine monatliche Miete von etwa 2 000 Euro angemietet. Er trage so dazu bei, die Insolvenzmasse zu erhöhen und den Gläubigern letztendlich eine höhere Zahlungsquote zu ermöglichen. Die Staatsanwältin bescheinigt ihm, an der Aufklärung aktiv beteiligt zu sein. Er hat die Vorwürfe nie bestritten.

Dem trägt auch das Urteil Rechnung. Der Strafrichter verwarnte den Angeklagten. Es setzte eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen á 15 Euro fest, die auf ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Unternehmer trägt die Kosten des Verfahrens. Sollte er in der Zeit der Bewährung straffrei bleiben, braucht er die Strafe nicht zu zahlen. Das Gericht hat die Einziehung der veruntreuten Sozialversicherungsabgaben angeordnet. Richter Matthias Wawrzinek sagte diesbezüglich: „Unrecht darf sich nicht lohnen.“