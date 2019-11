Vom Aufstieg und Verfall der Lokale

Ausstellung über die Historie der Gasthäuser im Rathaus / Schwerpunkt Stuhr

+ Das als „Korkschneiderkneipe“ titulierte Gasthaus Steenhoff in Varrel stellt Kurator Ralf Weber hier vor. Foto: Hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Wenn Ralf Weber im Rathaus durch die Ausstellung „Historische Gaststätten“ führt, dann ist er in seinem Element. Begeistert berichtet er über Zeiten, als sich das gesellschaftliche Leben der Dörfer, Flecken und Kleinstädte hauptsächlich in den Wirtshäusern abspielte. „Gaststätten sind Erinnerungsorte“, sagt Weber, der die Ausstellung kuratiert hat. Und natürlich hat auch der Historiker Erinnerungen an seine Aufenthalte in den meist schummrigen Lokalen: „Ich vermisse am meisten die Musikbox. Man musste früh da sein, weil man wusste, dass der Nächste, der kommt, Schlager spielen wird.“