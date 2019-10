Hobbyfilmer Gerd Zittlosen lädt in die Backstube ein

+ Die Schönheit Sorrents hat Hobbyfilmer Gerd Zittlosen festgehalten.

Brinkum – Das Team des Brinkumer Mehrgenerationenhauses kündigt die nächste visuelle Reise mit Gert Zittlosen an. Am Donnerstag, 24. Oktober, zeigt der Hobbyfilmer ab 19 Uhr in der Backstube des Hauses Aufnahmen von Kampaniens Küsten.