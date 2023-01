Bilanz nach Auflösung des Vereins Gemeinsam: „Man muss die kleinen Schritte sehen“

Von: Andreas Hapke

20. Geburtstag von Gemeinsam im Kirchweyher Hof: Vorsitzende Anne Hiebler begrüßt die Gäste.

Hauptsächlich mangels Nachfolger für diverse Vorstandsposten hat sich der Verein Gemeinsam aufgelöst. Die Bilanz der Verantwortlichen nach 25 Jahren: Sie hätten viel erreicht, aber nach wie vor koste es Eltern von besonderen Kindern viel Kraft, das Beste für ihren Nachwuchs zu ermöglichen.

Stuhr – Bei der Feier zum 20-jährigen Geburtstag im Jahr 2017 waren die Verantwortlichen davon überzeugt, dass es den Verein Gemeinsam noch lange geben wird. Doch jetzt ist Schluss. Der Verein mit Sitz in Seckenhausen, der sich die Inklusion geistig behinderter Kinder auf seine Fahnen geschrieben und Eltern dabei unterstützt hatte, hat sich aufgelöst. Am Ende fand sich niemand für die Arbeit im Vorstand mehr.

Vorsitzende wollte Platz für Jüngere machen

Anne Hiebler war schon vor Corona als Vorsitzende zurückgetreten. „Aus Altersgründen und insgesamt, um für Jüngere Platz zu machen“, begründet sie. Seitdem war der Chefposten vakant. Und die Aussicht darauf, dass sich bei den diesjährigen Neuwahlen etwas daran ändern würde, war überschaubar. Im Gegenteil: Auch die zweite und die dritte Vorsitzende, Rita Schierenbeck und Katrin Kurtz, hätten nicht mehr kandidiert, ebenso wenig Schriftführerin Rita Westermann.

Hinzu kam, dass Kassenwartin Sabine Stoll, die Tochter Hieblers, eine Vollzeitstelle angetreten hat. Sie war auf 450-Euro-Basis bei Gemeinsam angestellt und hatte sich um organisatorische Dinge gekümmert, unter anderem Unterstützungsangebote mit den Pflegekassen abgerechnet und Freizeitaktivitäten geplant. Das hätte sie in diesem Umfang nicht mehr leisten können.

„Wir haben über die Mitglieder verbreitet, dass wir Nachfolger suchen“, berichtet Hiebler. Ein Aufruf, der nicht von Erfolg gekrönt war. „Wir würden wohl helfen, aber keinen Posten übernehmen“ – diesen Tenor hätten die Rückmeldungen gehabt.

„Wo sollten wir fünf Leute herkriegen?“

Hiebler selbst hatte nach eigener Auskunft nie Vorsitzende werden wollen. 2013 habe sie den Job übernommen, „weil ich schon immer im Hintergrund gearbeitet habe“. Nach ihrem Rücktritt habe jetzt der Motor gefehlt, sagt Wolfgang Schmidt, wie Hiebler Gründungsmitglied des Vereins. „Sie hat vieles allein gemacht. Deshalb wären eigentlich sogar mehr Leute für den neuen Vorstand notwendig gewesen.“ Für Hiebler war aber schon die reguläre Besetzung der Führungsetage eine unüberwindbare Hürde: „Wo sollten wir fünf Leute herkriegen?“

Laut Stoll gibt es praktisch keine jungen, betroffenen Eltern mehr. Mit einer Ausnahme sei der Nachwuchs inzwischen 16 bis 40 Jahre alt. „Die Eltern haben ihre Kinder in trockenen Tüchern.“ Sprich: Die zwingende Notwendigkeit, sich einzubringen, gab es zuletzt nicht mehr.

Überflüssig sei Gemeinsam aber nicht geworden, betonen die Drei. Vielmehr sei es bis zuletzt lebhaft zugegangen. Noch im Oktober hatten Kochkurse für Kinder und Erwachsene stattgefunden. Der Verein hatte auch Kegelgruppen und Ausflüge organisiert. Eine Weile lang hatte er sich auch beim Kinderferienprogramm der Gemeinde Stuhr eingebracht.

Aus einem Arbeitskreis hervorgegangen

Gerne erinnert sich das Trio an die Aktionswoche zum Thema Inklusion im Mai 2014 unter dem Motto „Eine Welt für alle – wir setzen Segel“ im Stuhrer Rathaus. Die Kehrseite der Medaille laut Schmidt: „Wenn wir eine solche Vorstellung reißen müssen, um behinderte Menschen überhaupt bekannt zu machen, dann muss sich der Staat hinterfragen.“

Der Verein „Gemeinsam – Zur Förderung sozialer und schulischer Integration“ ging im Dezember 1997 aus einem Arbeitskreis hervor. Die darin organisierten Eltern empfanden eine „Aussonderung von Kindern in Regelschulen und Sonderschulen“ als nicht mehr zeitgemäß, schreibt Schmidt in einer kleinen Bilanz. Die guten Erfahrungen des gemeinsamen Lernens aus den Integrationsgruppen der Kitas sollten in der Schule fortgesetzt werden.

Darüber hinaus hatten die Eltern laut Schmidt „das Gefühl, von der Politik und den Behörden überhaupt nicht wahrgenommen zu werden. Anträge auf eine besondere oder andere schulische Betreuung dauerten überdurchschnittlich lange.“

Übergang zur Schule hakt nach wie vor

Fortan stand der Verein Eltern und Angehörigen beratend zur Seite. Einen Meilenstein in der Geschichte von Gemeinsam bildete 2006 die Zulassung für die Unterstützung im Alltag. Seitdem gingen Helfer in die Familien, um diese stundenweise zu entlasten und die Kinder mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Gruppenangebote und Projekte sorgten für mehr Lebensqualität.

Ein geplantes Wohnprojekt ist später an der Finanzierung gescheitert. In Brinkum wollte Gemeinsam ein Haus mit vier Wohnungen errichten, in denen junge Erwachsene mit Behinderungen leben und ambulant betreut werden könnten.

„Inklusion wird in der Familie gelebt, sie nach außen zu tragen, wird schwierig“, sagt Stoll. In der Kita laufe es gut, das sieht auch Schmidt so. Nach wie vor hake es beim Übergang zur Schule. Schmidt bedauert den Wegfall der Integrationsklassen. „Das waren normale Klassen mit einer Sonderausstattung Personal“, erklärt er. Sie seien durch Kooperationsklassen abgelöst worden, die für den Mitgründer „mehr eine Schulhof-Integration“ darstellen. „Da geht man mal zusammen mit den anderen Kindern zum Sport oder Musizieren, mehr nicht.“ Laut Stoll ist „Inklusion in den Schulen vorhanden, aber nicht zu guten Bedingungen“. Deshalb würden sich manche Eltern doch für die Sonderschule entscheiden, fügt Hiebler hinzu.

Ein Stück Familie geht zu Ende

Nach wie vor koste es Eltern von besonderen Kindern viel Kraft, das Beste für ihren Nachwuchs zu ermöglichen, sagt Schmidt. Für ihn steht fest: „Da müsste der Staat fürsorglicher sein. Wir geben für eine gute Schule, für eine inkludierte Bildung, europaweit zu wenig aus.“

Der Übergang in den ersten Arbeitsmarkt sei auch machbar, sagt Scholl. „Firmen bekommen dabei Unterstützung. Es müsste nur besser kommuniziert werden.“ Mit der Auflösung des Vereins geht für sie ein „Stück Familie“ zu Ende. Betroffen seien nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Helfer. „Die sind zum Teil zehn Jahre in die gleiche Familie gegangen. Meine Hoffnung ist, dass diese Kontakte bleiben und sie das weiterhin tun.“ Mit den Helfern seien Menschen von außerhalb gekommen und hätten sich mit Behinderten beschäftigt, sagt Schmidt.

„Bei uns stand das Kind im Vordergrund, nicht die Behinderung. Wir haben viel erreicht. Mein Sohn (mit Down-Syndrom zur Welt gekommen, die Red.) zum Beispiel steht im Leben“, sagt Hiebler. „Wir haben beraten, informiert und Erfahrungen weitergegeben“, fügt ihre Tochter hinzu. Die Themen reichten von Pflegeberatung über Erbrecht bis hin zu Versicherungen, zum Teil behandelt in Vorträgen etablierter Experten. „Man muss die kleinen Schritte sehen“, bilanziert Stoll. „Das, was man für die Einzelnen erreicht hat, für die 50 Kinder in unserem Umfeld. Die Politik verändern wir nicht.“