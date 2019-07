Verbraucherschutzministerium rät von Verzehr Ochtum-Fischen ab

Krebserregende Säure

Stuhr – Das Verbraucherschutzministerium rät vom Verzehr von Fischen aus dem niedersächsischen Teil der Ochtum ab. In Brasse, Rotauge, Aal und Flussbarsch seien bei Untersuchungen erhöhte Werte an Perfluoroctansulfonsäure festgestellt worden, teilte das Ministerium am Freitag mit. Die Substanz kann krebserregend wirken und die Fruchtbarkeit einschränken.