Auch Jüngere gehen Betrügern auf den Leim

Mit Betrügereien am Telefon hat es die Diepholzer Polizei zuletzt wieder vermehrt zu tun. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Die Polizei warnt vor falschen Ermittlern. Eine 82-Jährige aus Stuhr fällt auf Betrüger rein und übergibt Tätern Schmuck und Bargeld.

Stuhr – Wenn Polizeisprecher Thomas Gissing morgens die Lagemeldungen seiner Kollegen durchgeht, fallen ihm immer wieder Trickbetrügereien auf. Ende der vergangenen und in der laufenden Woche seien es „relativ viele“ gewesen, „meistens im Stuhrer und Syker Bereich“.

Laut Polizeibericht wurde erst am Mittwochnachmittag eine 82-jährige Frau aus Stuhr Opfer eines Telefonbetrugs. Ein angeblicher Polizeibeamter rief bei ihr an und berichtete von einem bevorstehenden Einbruch. Er fragte nach Wertsachen und bot an, Schmuck und Bargeld „vorsichtshalber“ in Verwahrung zu nehmen. Zum Schluss sollte dann ein Kollege an der Haustür erscheinen und die Sachen abholen. Über alles müsse Stillschweigen bewahrt werden, fügte der Anrufer noch hinzu. Tatsächlich erscheint später ein Mann im Jogginganzug, den die Betroffene als 1,70 Meter groß und etwa 35 Jahre alt beschrieb, und nahm die Sachen in Empfang.

Hinweise auf Betrüger häufen sich in der Polizeiarbeit

Die Polizei wird nicht müde, vor solchen Verbrechern zu warnen. Mittlerweile ist das Verfassen solcher Hinweise ein fester Bestandteil in der Arbeit Gissings. Er wolle noch nicht von Alltagsgeschäft sprechen, aber in diese Richtung gehe es. Auch die Präventionskollegen der PI Diepholz seien oft in dieser Angelegenheit unterwegs.

„Die Polizei erkundigt sich nicht per Telefon nach Wertsachen und holt sie auch nicht ab“, schreibt Gissing also. Er und seine Kollegen raten „zum sofortigen Beenden des Telefonats“. Denn je länger das Gespräch dauere, umso mehr tappe das Opfer in die Falle. „Man hat es in einem solchen Fall mit geschulten Betrügern zu tun.“

Der bevorstehende Einbruch ist nur eine von mehreren Maschen, mit denen sich die Täter das Vermögen ihrer Opfer erschleichen wollen. Die in einen Unfall verwickelte Tochter, die sich nun in einer Notlage befindet und Geld benötigt, taucht auch ständig auf. „Oft hat sie ihr Handy verloren und muss sich deshalb mit einer anderen Nummer melden“, sagt Gissing. „Dann wird das Telefon weitergegeben an einen Mann mit sonorer Stimme, um den Vorfall glaubwürdiger zu gestalten.“ Zuletzt habe der Betrug via Whatsapp zugenommen. Die Täter würden so lange im Namen der Tochter texten, bis die Kontodaten vorlägen.

Menschen, die mit Älteren zu tun haben, sollen vor Gefahren warnen

„Jene Menschen, die mit Älteren zu tun haben, sollten diese immer wieder vor den Gefahren warnen, damit das Erfolg hat“, bittet Gissing. Betagtere Personen seien gutgläubig. Möglicherweise fielen sie auf falsche Polizisten herein, weil bei ihnen noch der Respekt vor den Beamten eine große Rolle spiele. „Sie sind damit aufgewachsen.“

Doch auch Jüngere seien nicht gefeit davor, auf die Betrüger hereinzufallen, zum Beispiel aus Sorge um das Wohlergehen der Tochter. „Sie verlieren in der Hektik den Kopf, anstatt sie einfach unter der bekannten Nummer zurückzurufen.“

Erst in der vergangenen Woche wurde ein 31-jähriger Mann von einem falschen Interpol-Ermittler angerufen, teilt Gissing mit. Mit einer erfundenen Geschichte habe ihn der Täter zur Überweisung von mehreren Tausend Euro bewegt. Der Betroffene habe nicht mit seinem Wohnort in der Pressemitteilung auftauchen wollen.

Dunkelziffer ist hoch

Die Zahl solcher Delikte ist nicht zu ermitteln. „Die meisten Betroffenen, die sich vorbildlich verhalten und einfach den Hörer auflegen, melden sich ja gar nicht bei uns“, berichtet Gissing. Entsprechend hoch sei die Dunkelziffer. Wer anrufe, werde zwar statistisch erfasst. Allerdings sei der Telefon- oder Whatsapp-Betrug nicht separat in der Statistik der Polizeiinspektion Diepholz aufgeführt, sondern werde allgemein zu den Betrugsfällen gerechnet.

Wenn man das Geschehen über einen längeren Zeitraum nachvollziehe, dann sei auffällig, dass sich die Betrüger immer wieder auf bestimmte Vorwahlbereiche konzentrierten. Mal sei es die Diepholzer, mal die Syker, mal die Bremer Vorwahl, die in vielen Ortsteilen Stuhrs gilt. „Laut Experten handelt es sich zuweilen um tausend Anrufe aus einem Callcenter pro Tag – in der Hoffnung, in einem oder zwei Fällen Erfolg zu haben“, sagt Gissing. „Die Verbrecher rechnen selbst damit, dass ein Großteil der Menschen nicht auf sie hereinfällt.“

In welchem Raum die Täter unterwegs seien, sei manchmal offensichtlich. Dann nämlich, wenn innerhalb weniger Stunden auf ein- und derselben Wache mehrere Anrufe eingingen, die auf einen versuchten Betrug aufmerksam machten.

Opfer melden sich zu spät bei Polizei

Nun könnte man meinen, dass sich die Verbrecher mit der Konzentration auf ein Gebiet selbst auf dünnes Eis begeben. Doch „dieses Risiko gehen die ein“, weiß Gissing. „Einerseits handelt es sich um abgezockte Leute. Andererseits gehen sie davon aus, dass die betrogenen Menschen zunächst unter Schock stehen und sich erst nach einer bis zwei Stunden an die Polizei wenden.“ Vorher würden die Opfer oft noch ein Familienmitglied kontaktieren.

Deshalb geht laut Gissing die Wahrscheinlichkeit dafür, den Täter im Nachhinein noch zu fassen, „gegen null. Da muss schon viel Glück dabei sein“. In einem Fall habe die Diepholzer Polizei im vergangenen Jahr einen Abholer dingfest gemacht, weil sich ein Betroffener rechtzeitig gemeldet hatte, und zwar noch während des laufenden Betrugsversuchs. Eine ganze Reihe von Fällen sei dadurch gelöst worden.

Ansonsten müsse man schon an die Hintermänner herankommen, die häufig aus einem Callcenter heraus agierten. Gissing verweist auf die Verurteilung von 67 Frauen und Männern Ende September in der Türkei. Die Betrüger-Bande hatte auch Kontakte nach Bremen.

Schon 2015 wurden zwei damals 25-jährige Bremer verurteilt, die aus einem Großraumbüro in der Türkei heraus operierten.

Information Wichtige Tipps und Hinweise zu den Betrugsmaschen sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.