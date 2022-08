Astronautentraining statt Plastikmüll: Stuhrer Kirchengemeinde feiert Sommerfest

Von: Frank Jaursch

Teilen

Nach dem Festgottesdienst spielen die Blockener Blasmusikanten auf. © Ehlers, Jantje

Mit einem Festgottesdienst hat die Kirchengemeinde Stuhr am Sonntag ihr Sommerfest eingeläutet. Es folgte ein abwechslungsreiches Programm, das unter anderem Vorführungen der Jugendfeuerwehr und Spiele des Sportfischervereins Bremen-Stuhr beinhaltete. Es war das erste Sommerfest der Kirchengemeinde nach zwei coronabedingten Ausfällen.

Stuhr – Unter nahezu perfekten äußeren Bedingungen haben sich am Sonntag mehrere Hundert Stuhrer auf den Weg zum Kirchplatz und zum Areal hinter dem Stuhrer Gemeindehaus gemacht. Die evangelische Kirchengemeinde Stuhr hatte – nach zwei coronabedingten Aussetzern in den vergangenen Jahren – wieder zu ihrem traditionsreichen Sommerfest eingeladen.

Ein Festgottesdienst – auch das ist guter Brauch in Stuhr – bildete den Auftakt zum Fest. Gemeinsam gestalteten Pastor i.R. Detlef Korsen und Pastor Christoph Martsch-Grunau die Predigt, die den Abschluss der diesjährigen „Bunten Kirchensommers“ der Stuhrer Kirchengemeinden bildete. Im Mittelpunkt stand dabei Georg Kreislers Stück „Barbara“. Die Predigt vor gut besetzten Sitzreihen und bei angenehmen Temperaturen genoss auch Korsen. In so einem Ambiente „kann man gerne tiefsinnig werden, ohne dass es bedrückend wird“, erklärte er im Anschluss auf Nachfrage.

Die Zeit nach dem Festgottesdienst gestalteten die Blockener Blasmusikanten mit. Und während am späten Vormittag noch die reiferen Semester den Weg zum Sommerfest gefunden hatten, erfolgte während der Frühschoppenzeit zwischen 12 und 14 Uhr der allmähliche Wechsel: Immer mehr Familien kamen – entweder über das Friedhofsgelände, über den Kirchplatz oder von der Kladdinger Straße aus – und belebten das Sommerfest, gerade so wie von den Organisatoren erhofft.

Preise weitgehend niedrig gestaltet

Pastor Robert Vetter, der bei den vergangenen Ausgaben des Sommerfestes meist zwischen 300 und 600 Besuchern gezählt hatte, zeigte sich am frühen Nachmittag zufrieden mit der Resonanz, die zu diesem Zeitpunkt bereits bei über 300 Gästen gewesen sein dürfte. Hüpfburg und Bungee-Trampolin waren im Dauereinsatz, immer wieder wagten sich gerade jüngere Besucher an den Astronautentrainer.

Bewusst hatten die Organisatoren auch in diesem Jahr die Attraktionen, wenn irgend möglich, kostenlos gehalten. Auch bei Speis und Trank galt die Prämisse, die Preise möglichst niedrig zu gestalten, um für alle Interessierten brieftaschen-unabhängig einen lohnenden Besuch zu ermöglichen.

Wie immer war eine Reihe von Partnern bei dem Sommerfest mit an Bord: Allen voran die Jugendfeuerwehr, die wieder mit einer Reihe von Vorführungen zum Gelingen des Festes beitrug. Aber auch der Sportfischerverein Bremen-Stuhr und die tischtennisbteilung des TVS hatten auf die Anfrage der Kirchengemeinde reagiert und waren mit Equipment und Spielen vor Ort.

Musik zum Kilopreis gibt es aus den Beständen der Gemeindebücherei. © Jantje Ehlers

Unter den Pavillons am Gemeindehaus wurde Literatur aus den Beständen der Bücherei zum Kilopreis angeboten, nebenan gab es je nach Tageszeit Waffeln oder Bratwurst. Salat und Wildschwein-Burger. Und wer wollte, konnte frisch geräucherten Fisch mitnehmen.

Nur auf eines hatten die Macher verzichtet: Eine Tombola suchte man in diesem Jahr vergebens. Es sei schlicht nicht umsetzbar gewesen, die Anzahl an Gewinnen bei einem Lospreis von 50 Cent einzuhalten, erläuterte Pastor Vetter. „Wir wollten den Leuten ja keinen Plastikmüll als Gewinne mitgeben, dann lassen wir es lieber ganz.“

Im Anschluss an ein Mitsingkonzert mit Karola Schmelz-Höpfner und das Schlussgebet endete nach rund sechs Stunden gegen 17 Uhr ein gelungenes Fest.