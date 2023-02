Feuerwehr-Großeinsatz in Stuhr beendet: Unbekannte Substanz in Arztpraxis nicht gefährlich

Von: Yannick Hanke

In einer Arztpraxis im Ortskern von Stuhr wurde von Einbrechern eine unbekannte Substanz verteilt. Laut der Polizei hätte sich diese aber nicht als gefährlich herausgestellt.

Update vom Samstag, 11. Februar, 13:05 Uhr: Stuhr – Der Einsatz der Spezialisten der Gefahrgutstaffel wegen einer unbekannten, in einer Arztpraxis in Stuhr verteilten Substanz, ist beendet. Die Messgeräte hätten keine Gefährdung angezeigt. Zur Beweissicherung hätten die Feuerwehrleute eine Probe genommen, berichtet Nord-West-Media-TV. Diese soll nun an ein Kriminallabor geschickt werden.

Großeinsatz in Stuhr beendet: In Arztpraxis verteilte Substanz sei nicht gefährlich

Ob die Einbrecher damit ihre Spuren vernichten wollten, oder etwas anderes dahinter steckt, hätte Polizei-Pressesprecher Thomas Gissing noch nicht sagen können. Die unbekannten Täter seien in zwei Praxen eingebrochen. Die Türen weiterer Praxen im Gebäudekomplex hätten Stand gehalten.

Aufgrund der unbekannten Substanz in der Arztpraxis, wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz im Ortskern von Stuhr gerufen. © Nord-West-Media-TV

Noch unklar sei, ob etwas entwendet wurde. Nach etwa zwei Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken und die Spurensicherer zurück an den Tatort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer also in der Nacht etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0421/80660 zu melden.

Erstmeldung vom Samstag, 11. Februar, 12:14 Uhr: Stuhr – Eine unbekannte Substanz in einer Arztpraxis hat am Samstagvormittag, 11. Februar 2023, einen Großeinsatz im Ortskern von Stuhr (Landkreis Diepholz) ausgelöst. Nach ersten Angaben der Feuerwehr waren unbekannte Täter in die Arztpraxis eingebrochen. Bei der Spurensicherung hätten die Polizisten dann eine übel riechende Flüssigkeit bemerkt, berichtet Nord-West-Media-TV.

Einbrecher verteilen unbekannte Substanz in Arztpraxis in Stuhr

Die Polizisten hätten sofort das Gebäude verlassen und die Feuerwehr verständigt. Das Wohn- und Geschäftshaus musste weiträumig abgesperrt werden. Die Spezialisten der Gefahrgutstaffel betraten dann in Schutzausrüstung die Praxis.

Dort würden aktuell Messungen durchgeführt. Noch unklar ist, ob jemand durch den unbekannten Stoff verletzt wurde.

* Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am Samstag, 11. Februar 2023, um 13:30 Uhr aktualisiert.