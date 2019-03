Artgerecht und nachhaltig

Zur Eröffnung ihres Geschäfts „Strandloft“ an der Blockener Straße 7 lädt Nicole Jania (hier mit Golden Retriever Mitch) für morgen, 10 bis 18 Uhr, ein. In der Hundeboutique bietet sie Leinen, Decken, Bettchen, Spielzeug, Pflegeprodukte und Wohnaccessoires an. Außerdem gibt es biologisch artgerechtes rohes Futter (Barf). Nachhaltigkeit spiele bei der Auswahl der Hersteller eine große Rolle, sagt Nicole Jania. Der Schwerpunkt liege auf regionalen Produkten. Sie wolle sich von anderen Geschäften abheben, indem sie das Einkaufserlebnis in den Fokus rücke. Nach der Einweihung ist der Laden montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr sowie freitags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr geöffnet. ah / Foto: Hapke