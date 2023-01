Arbeit mit Nachhilfe-Charakter: Stuhrer coachen junge Azubis durch die Ausbildung

Von: Gregor Hühne

Fit in die Ausbildung (Fida): Josef Söder (v.l.), Susanne Dittmann, Franz Tumbrägel, Elisabeth Kollien, Hermann Hattermann und Matthias Bohlen wollen Jugendlichen auf ihrem Ausbildungsweg helfen. © Gregor Hühne

Die Männer und Frauen des Projekts Fida (Fit in der Ausbildung) begleiten derzeit 31 Auszubildende durch die Ausbildung. Nicht alle werden die Prüfungen auf Anhieb schaffen. Die optimistischen Senioren freuen sich aber über jeden einzelnen.

Brinkum – Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder von Fida (Fit in der Ausbildung) im Brinkumer Mehr-Generationen-Haus an der Bremer Straße 9. Ehrenamtlich betreuen die betagten aber fachlich hoch kompetenten Männer und Frauen derzeit 31 Auszubildende – rund 50 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Seit Beginn des Projekts im Dezember 2014 sind es 150 Personen gewesen.

„Das Ziel ist die Reduktion der Abbrecher in den Berufsschulen“, sagt Vorsitzender Hermann Hattermann, der die Abbrecherquote als hoch beschreibt. Die größten Probleme gebe es beim Rechnen sowie der Sprache. „Wir machen eine Eins-zu-Eins-Betreuung im Tandem und sorgen dafür, dass die Azubis die Prüfung bestehen“, so Hattermann. Doch nicht immer gelinge die Prüfung beim ersten, zweiten oder dritten Anlauf. „Das Coaching versagt auch manchmal.“

Mitglieder strotzen nur so vor Optimismus

Doch Hattermann ist Optimist. „Schauen Sie in die Runde, drei Mitglieder sind seit acht Jahren dabei. Das können sie nicht im Pessimismus machen.“ Weitere Mitstreiter werden immer gesucht. „Es ist eine sehr sinnstiftende Arbeit mit Nachhilfe-Charakter“, sagt Hattermann.

Zum Projekt Fida kommen nur Azubis, die bereits einen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben. „Wir erheben keinen Anspruch auf Professionalität, aber wir haben festgestellt, dass wir – insbesondere mit unserer Lebenserfahrung – sehr erfolgreich helfen können.“

Drei Wege führen Hilfesuchende meist zu Fida: Über Mundpropaganda von Freunden, ambitionierte Eltern oder in den allermeisten Fällen über die Kontaktaufnahme von Lehrkräften.

Anders als Jugendliche, die ohnehin durch das Bildungssystem fallen würden, wollen die Fida-Azubis tatsächlich ihre Ausbildung bestehen. Sie brauchen aber Hilfe und manchmal jemanden, der sie durch den Behördendschungel begleitet. Da helfe es, sich in die Perspektive eines Ausländers zu versetzen, so Josef Söder.

Als Praktiker top, als Theoretiker flop

„Alle Kandidaten sind im praktischen gut, nur im Theoretischen hapert es“, sagt Hattermann. „Wir holen die Leute da ob, wo sie stehen“, ergänzt Susanne Dittmann. Als gravierende Schwierigkeit sehen die Ehrenamtlichen, dass immer mehr junge Menschen Texte nicht verstehen können. Eine Hürde beim Lernen stelle daher bereits Ausbildungsliteratur dar. „Ich hatte mal die Hoffnung, das Lehrmaterial einfacher zu machen“, sagt Hattermann. Doch das sei kaum umsetzbar. Um Ausländern ohne Alphabetisierung entgegenzukommen sowie Einheimischen zu helfen, könne einfache Sprache hilfreich sein.

Wenig überrascht zeigt sich Josef Söder von der sinkenden Lesekompetenz der Jugend: „Wenn ich in eine Speisekarte gucke, lese ich so viel Falsches. Wie sollen die jungen Leute dann richtiges Deutsch lernen?“

Insbesondere bei Ausländern spielten Aufenthaltsregeln eine große Rolle. Franz Tumbrägel habe sich mit dem Ausländeramt auseinandergesetzt. Für Azubis ohne rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland gelte ein Abschiebestopp während der Ausbildungszeit, weiß er. Nach erfolgreichem Abschluss habe der Geduldete sechs Monate Zeit, um einen Job zu finden, mit dem er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. „In der momentanen Situation bleiben die Azubis nach der Ausbildung oft in den Unternehmen“, weiß er zu berichten.

Manchmal müssten auch kulturelle Gräben überwunden werden. In einem Fall ging es um die Vermittlung des Gewaltmonopols, erzählt Franz Tumbrägel. Das liege in Deutschland beim Staat, und nicht im Faustrecht des Stärkeren, wie es ein Azubi in seinem Heimatland als üblich beschrieben habe.

Wer sich vorstellen kann, selbst einen Azubi zu betreuen, kann sich an das Projekt Fida wenden.

