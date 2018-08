Letzte Apotheke in Stuhr

Der Inhaber der Phoenix-Apotheke in Stuhr, Matthias Pietzer, sucht jemanden, der für ihn übernehmen möchte.

Stuhr - Von Janna Silinger. Alle 38 Stunden schließt in Deutschland eine Apotheke. Das steht in dicken, roten Buchstaben an der Tür der Phoenix-Apotheke an der Blockener Straße. Sie ist die einzige im Ortsteil Stuhr. Und wenn Inhaber Matthias Pietzer nicht bald einen Nachfolger findet, dann droht auch ihr das Aus. „Ich suche seit drei Jahren vergebens“, berichtet der 67-Jährige, der im Grunde das Rentenalter schon überschritten hat.