52 Anwärter auf den Königstitel

Heiligenrode – Bei herrlichem Schützenfestwetter wurde in der Malsch Schützenfest gefeiert. Auf dem Festplatz hatten Sabine Sparkuhl und Dirk Witte zusammen mit einem Team mehrere Spiele für die Kinder vorbereitet. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Groß Mackenstedt und Stuhr sicherten den Umzug ab, und der Festwirt Bode aus Twistringen bewirtete die Gäste bestens. Bei allen bedankte sich der Vorsitzende Rolf Kniemeyer am Sonntag, bevor er den vielen interessierten Besuchern im Festzelt die erfolgreichsten Schützen des Wochenendes vorstellte.

Unter den Gästen begrüßte er auch große Abordnungen aus den Schützenvereinen Fahrenhorst und Heiligenrode. Diesen Besuch nahm Kniemeyer zum Anlass, allen Mitgliedern zu empfehlen, die Freundschaften zu den Nachbarvereinen zu pflegen und auch deren Schützenfeste zu besuchen.

Zu den Traditionen des Schützenvereins „Freischütz“ Malsch gehört, dass am Samstag und Sonntag jeweils ein Fahrrad als Hauptgewinn bei Preisschießen eingesetzt wird. Am Samstag hatte Carsten Meyer dieses Fahrrad gewonnen und damit einige Runden im Festzelt gedreht. Zur Überraschung aller Teilnehmer setzte er auch am Sonntag die besten Treffer und durfte den Heimweg auch am zweiten Festtag mit einem neuen Fahrrad antreten. „Das gibt‘s doch gar nicht“, staunte der überraschte Doppelgewinner.

Die Kinder hatten ihren neuen König mit einem Laser-Gewehr ermittelt. 33 Jungen und Mädchen beteiligten sich. Neue Königin wurde Felina Meinken vor Nico Butzke. Nachdem Annalena Lemmermann am Samstag schon die Jugendbildscheibe gewonnen hatte, wurde sie am Sonntag vor Jugend-Vizekönig Julian Lübben neue Malscher Jugendkönigin.

Im Wettbewerb der ehemaligen Schützenkönige hatten vier Teilnehmer die maximal möglichen 36 Ringe erzielt. Gewinner wurde Gerd Pleus, und den Seniorencup sicherte sich Erich Weber.

Das Problem, einen neuen Schützenkönig zu finden, kennen die Malscher Schützen nicht. 52 Schützen hatten sich an diesem Wettbewerb beteiligt, und dass dies keine Alibi-Beteiligungen waren, bewiesen die Resultate: Neun Schützen hatten 34 von 36 möglichen Ringen erzielt, weitere sieben erzielten 35 und dann waren da noch sieben Teilnehmer, die alle drei Schüsse ins Schwarze gesetzt hatten und unter denen der Sieger ermittelt wurde.

„Nach genauer Kontrolle“, wie es hieß, wurde Hans Rusch, der kurz zuvor noch den im vorigen Jahr gewonnenen Seniorencup wieder abgegeben hatte, zum strahlenden Malscher Schützenkönig 2019 proklamiert. Vizekönig ist Werner Czich. bt