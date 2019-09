Antrag der FDP: Mehr Defibrillatoren in Stuhr

Stuhr – Ein Defibrillator, kurz Defi, kann Leben retten. Das Gerät gibt im Notfall Stromstöße ab, mit dem Ziel, Herzrhythmusstörungen zu stoppen. Die Stuhrer FDP-Fraktion möchte, dass der Bestand der Defis in der Gemeinde aufgestockt wird, um schnell reagieren zu können, wenn es darauf ankommt.

In einem entsprechenden Antrag an die Gemeinde führen die Freien Demokraten aus, dass in Stuhr nur wenige öffentliche Gebäude mit sogenannten Frühdefibrillatoren, die von Laien bedient werden können, ausgestattet seien. In Schulen, oft Austragungsort größerer Veranstaltungen, gebe es überhaupt keine. Sie beantragen, dass sich das ändert und in Schulen mit Mehrzweckhallen und angeschlossenen Sportstätten künftig Defibrillatoren zu finden sind.

Außerdem, so führt die Fraktion aus, möge der Gemeinderat beschließen, dass die Verwaltung die Einrichtung von öffentlich zugänglichen Defis an sinnvollen Standorten prüft. Diese sollen 24 Stunden am Tag erreichbar sein. Die FDP schlägt vor, alle Defi-Standorte in der Gemeinde Stuhr in einer Datenbank zu bündeln. Darauf aufbauend wünscht sie sich eine Übersichtskarte, die alle Bürger schnell und unkompliziert über die Internetseite der Gemeinde aufrufen können.

Ein weiterer Punkt des Antrags: Die Fraktion will, dass die Gemeindeverwaltung einen Defi anschafft, den sich Vereine auf Antrag ausleihen können – zum Beispiel, wenn sie ein Schützenfest, ein Kirchengemeindefest oder ein Erntefest ausrichten. ks