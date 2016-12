Anspruchsvolle Werke und zu Tränen rührende Sopranistin

Concert-Chorgemeinschaft begeistert das Publikum an zwei Tagen

+ Konzentriert singen die Frauen und Männer der Concert-Chorgemeinschaft in der Varreler Gutsscheune anspruchsvolle Stücke wie Bartholdys „In das Warten dieser Welt“. - Foto: Ehlers

VARREL - Von Angelika Kratz. In ein Weihnachtswunderland sind die vielen Besucher des 38. Adventskonzerts der Chorgemeinschaft (CCG) Stuhr eingetaucht. Sowohl am Sonnabend als auch zum zweiten Termin am Sonntag leuchteten sieben festlich geschmückte Christbäume mit einem roten Band aus Weihnachtssternen an der Bühne um die Wette.

Das Organisationsteam hatte sich mit der aufwendigen Dekoration der Gutsscheune viel Mühe gegeben. „Wir kommen in die Jahre, und es gibt nicht mehr viele, die auf die hohe Leiter klettern können“, berichtete Wolf Wiese als Vertreter aller fleißigen Helfer über die Probleme.

Seine Sorgenfalten glätteten sich jedoch mit dem Einzug der rund 30 Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Max Börner. Die feine schwarze Chorkleidung mit glitzerndem grünen Paillettenschal hatte auch Wolf Wieses Ehefrau Barbara angelegt. Seit 33 Jahren singt sie in der CCG, und sieht die wöchentlichen Proben als Sport für Lunge und Herz.

Für die richtige musikalische Einstimmung im Vorfeld sorgte Thomas Ahlhorn am Klavier und begleitete die CCG versiert bei vielen Stücken des über zweistündigen Programms.

Die Begrüßung übernahm der neue Vorsitzende der CCG, Otto Winkler, nachdem Brigitte Schulze nach 14 Jahren ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte. Sein Dank richtete sich an alle Helfer, und er lenkte den Blick auf den eigentlichen Sinn von Weihnachten. Nicht die Geschenke seien der Ursprung des Festes, sondern die Geburt von Gottes Sohn.

Der Chor eröffnete mit Felix Mendelssohn Bartholdys „In das Warten dieser Welt“ ein erneut sehr anspruchsvolles Konzert. Die Moderation mit vielen Informationen und humorvollen Geschichten oblag Chorleiter Max Börner, der schließlich auch den Männerchor Gutenberg 62 aus Bremen „als Wiederholungstäter“ auf die Bühne bat. Auch bei diesem, aus 13 gestandenen Männern bestehenden Ensemble, ist Börner Chef, umso leichter sei somit die Kooperation gewesen. Bereits im vergangenen Jahr waren die Herren bei der CCG zu Gast gewesen. Ihr A-cappella-Gesang besinnlicher alter Weihnachtslieder verdiente sich viel Applaus.

Sopranistin von der Hochschule für Künste

Die CCG sang von neugierigen Engeln sowie unwissenden Hirten und erhielt Unterstützung von der Sopranistin Despoina Koustoulidi. Diese studiert an der Hochschule für Künste in Bremen, und überzeugte mit einer traumhaften Stimme. Die rührte nach der Pause als Duett mit Max Börner beim „Noel“ von Adolphe Adam sogar einen Sänger der CCG zu Tränen. Ganz versteckt zückte er das weiße Taschentuch, und sicherlich erging es im Publikum auch dem einen oder anderen so.

Von der Bremer Hochschule für Künste kamen auch die drei Solisten Martina Pracht (Violine), David Listen (Violine) und Ilemi Kemonah (Cello). Nach „Gegrüßet seist du, Maria“, „Mariä Wiegenlied“ und „In dulci jubilo“ feierte der Chor mit den Solisten die „Missa in G-Dur“ von Max Filke.

Ohne Zugabe und ohne ein gemeinsames Singen mit allen Beteiligten und dem Publikum durfte das gelungene Weihnachtskonzert nicht enden. „O du fröhliche“, sang die ganze Gutsscheune, und das ging wirklich unter die Haut.