Stuhrer Nachtwanderer: Der Libanese Nayef Zeineddine im Einsatz

Stuhr - Von Andreas Hapke. Über Zuwachs bei den Nachtwanderern ist deren Koordinator Hans Schüler immer erfreut. Erst recht, wenn der Neue zusätzlich die Sprache von Jugendlichen mit Migrationshintergrund spricht. Seit geraumer Zeit verstärkt der Libanese Nayef Zeineddine das Team der Ehrenamtlichen, die an den Wochenenden von Frühjahr bis Herbst Jugendliche an ihren bevorzugten Plätzen aufsuchen und sich deren Sorgen und Nöte anhören.

„Ich möchte gerne Ansprechpartner für die jungen Menschen sein und sie ein Stück begleiten“, erklärt der 63-Jährige seine Motivation. Er finde es wichtig, dass sie auch außerhalb der Schule beschäftigt und betreut werden. Vor allem für die geflüchteten Jugendlichen wolle er da sein. „Ich verstehe ihre Muttersprache, kenne ihre Kultur und möchte sie dabei unterstützen, sich in der deutschen Gesellschaft zurechtzufinden.“ Schüler pflichtet ihm bei: „Man erfährt mehr, wenn man die Mentalität der Jugendlichen kennt.“

Der in der libanesischen Hauptstadt Beirut geborene Nayef Zeineddine ist 1977 im Alter von 22 Jahren nach Bremen gekommen. Obwohl seine Jugend damals schon ein Weilchen zurücklag, kann er die Anlaufschwierigkeiten junger Flüchtlinge nachvollziehen. Er selbst sei auf die Menschen zugegangen und habe sie angesprochen. Auf diese Weise habe er auch eine Anstellung als Maler gefunden. Diesen Beruf hatte er im Libanon bei seinem Vater gelernt. 1988 zog es ihn nach Brinkum, wo er auch heute noch lebt. Nayef Zeineddine ist verheiratet, hat vier Kinder und fünf Enkel.

Zehn Einsätze im Jahr 2016 als Nachtwanderer absolviert

„Ich habe es gut gehabt“, sagt Zeineddine. „Ich versuche, dass ich das, was ich von den Deutschen in Deutschland bekommen habe, durch mein Ehrenamt zurückzugeben.“ Wenn er dann noch verhindern könne, dass Jugendliche auf die schiefe Bahn geraten – umso besser. Mit seinen eigenen Kindern ist ihm das vorzüglich geglückt: Alle vier studieren. Bei der Betreuung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund allerdings diente der Sohn dem Papa als Vorbild: Gassan B. Zeineddine hatte als Schüler das Projekt „Young United Cultures“ an der KGS Brinkum mitgegründet. Deutschstämmige Jugendliche fungierten als Mentoren für diesen Nachwuchs.

Zehn Einsätze hat Nayef Zeineddine 2016 als Nachtwanderer absolviert. Laut Schüler hat er in einem Fall sogar einige arabische Jugendliche beruhigt, als es auf dem Schulhof in Brinkum zu einem Polizeieinsatz kam. „Die Aktion galt keinem der Anwesenden, aber die Aufregung war groß“, berichtet Schüler. Der Libanese hat außerdem an dem neuen, mehrsprachigen Flyer der Nachwanderer mitgearbeitet. Darauf stellen sich die Ehrenamtlichen auf Englisch, Türkisch und Arabisch vor.

„Der Araber“ kommt

„Hada El Arabi“, heißt es zuweilen, wenn Nayef Zeineddine als Nachtwanderer auftaucht. „Der Araber“ kommt. „Einige freuen sich, wenn sie mich sehen. Aber so richtig viel erzählen sie noch nicht“, sagt Zeineddine. Für Christian Wille, Leiter des Jugendtreffs Haus am Wall, ist das eine „Bindungsfrage. Es ist wichtig, dass die Kids ihn richtig kennen.“

Schüler findet es generell wichtig, zur Klientel der Nachtwanderer auch außerhalb von Einsätzen in Kontakt zu kommen. So wie am Dienstagabend, als Nayef Zeineddine gemeinsam mit den Stuhrer Streetworkern Jugendliche zu einem Falafelessen mit Tee ins Haus am Wall eingeladen hat. „Falafel ist im arabischen Raum wie Currywurst in Deutschland. Es wird im Imbiss verkauft, zu allen Tages- und Nachtzeiten“, sagt Zeineddine. „Als Nayef angekündigt hat, dass er kochen würde, wollten sofort alle kommen“, berichtet Wille. Einen gewissen Bekanntheitsgrad scheint „El Arabi“ bei den Jugendlichen also schon zu haben.

