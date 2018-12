Anne Schorling holt die meisten Punkte

Fahrenhorst - Mehr als 20 Spielpunkte betrug der Vorsprung, den Anne Schorling aus Stühren beim Preisdoppelkopf des Kartenclubs „Zum Grünen Walde“ herausgespielt hatte. „Ich hätte nie gedacht, dass die Karten heute so gut laufen würden“, sagte sie erstaunt.

Schorling ist eine begeisterte Doppelkopfspielerin, die regelmäßig im Freundeskreis spielt und auch zahlreiche Preisdoppelkopf-Veranstaltungen in der Region besucht. Am Donnerstag hatte sie schon in der ersten Runde 89 Punkte erreicht und lag damit bei 68 Teilnehmern im oberen Mittelfeld. Dieter Wöltje und Annegret Brandt gingen mit jeweils 108 Punkten vor Alfred Frese und Daniel Bries, die jeweils 104 Punkte hatten, als Favoriten in die zweite Spielrunde.

In dieser Runde wurde Anne Schorling aber „von den Karten umgelaufen“. Mit 109 Punkten schaffte sie die Tagesbestleistung, während die Favoriten bis auf Daniel Bries schwächelten.

Sie gewann das Turnier mit 198 Spielpunkten vor Daniel Bries (177) und Dieter Wöltje (173). Der ehemalige Melchioshauser Ortsbrandmeister Heinz-Georg Jacob schob sich nach exakt 100 Punkten im zweiten Durchgang noch mit 170 Gesamtpunkten auf den vierten Platz, den er sich mit Olaf Marquardt teilte, der nach zwei ausgeglichenen Runden ebenfalls 170 Punkte hatte.

Der Vorsitzende des Kartenclubs, Herbert Blanke, wurde bei der Turnierleitung von seinem Stellvertreter Walter Rohlfs unterstützt und verteilte die Preise. Er freute sich, dass das Turnier von 68 Spielern besucht wurde, von denen jeder einen Preis erhielt.

Der Kartenclub „Zum Grünen Walde“ spielt an jedem zweiten Samstag und jedem vierten Freitag im Monat jeweils um 19 Uhr im Gasthaus Zur Linde in Fahrenhorst. Die 18 Mitglieder würden sich freuen, wenn noch weitere Spieler zu den Abenden kommen würden. - bt