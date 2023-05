Anlieger in Stuhr-Brinkum wollen das Hallenbad nicht vor ihrer Haustür

Von: Andreas Hapke

Unter anderem Anwohner aus der Begonienstraße (oben rechts im Bild) kritisieren den Bau des Hallenbads an der Bassumer Straße aus Lärmgründen. Die mittlere Baumreihe der freien Fläche müsste dafür weichen. © Rainer Jysch

Anwohner haben im Ausschuss für Bauen und Ortsteilentwicklung noch einmal den Bau des Hallenbads vor ihrer Haustür kritisiert. Sie befürchten eine nicht zumutbare Lärmbelästigung. Die Verwaltung verweist auf ein Gutachten, dessen Ergebnis unzulässige Lärmimmissionen ausschließt.

Stuhr – Wenn Bürgerinnen und Bürger eine politische Sitzung im Rathaus besuchen, dann selten, um Beifall zu klatschen. Das war auch am Donnerstagabend im Ausschuss für Bauen und Ortsteilentwicklung nicht zu erwarten. Auf der Tagesordnung stand das Thema Hallenbad, zu dem diverse Anwohner eine andere Meinung haben als der Gemeinderat.

„Wir haben über den ganzen Tag den Lärm“

Der hatte sich bereits im März vergangenen Jahres auf den Festplatz an der Bassumer Straße als Standort für das Bad festgelegt. Nun ging es darum, für die Umsetzung des Projekts den Bebauungsplan teilweise neu aufzustellen. Ein willkommener Anlass für die Anwohner, ihrem Unmut noch einmal Luft zu machen. Das hatten sie auch schon während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung getan, wie Verwaltungsmitarbeiter Peter Schütte im Ausschuss berichtete.

Stein des Anstoßes damals wie heute: die zu erwartenden Lärmimmissionen während des Betriebs des Bades. Die Anwohner sehen nicht nur die verkehrliche Belastung pro Stunde, für die das Gutachten maximal „92 Pkw-Bewegungen“ annimmt. „Wir haben über den ganzen Tag den Lärm bei Ostwind so, dass wir nicht mehr unsere Terrasse nutzen können“, stellte ein Anlieger der Begonienstraße fest. Hinzu komme, dass das Bad seit dem Bau der KGS ebenfalls am Brunnenweg geplant gewesen sei. „Jetzt sind neue Mitglieder im Rat, jetzt heißt es auf einmal: Wir stellen das Bad mitten in den Ortsteil Brinkum. Und die Bürger rechts und links der Straße interessieren uns eigentlich gar nicht.“

Dass die Liegewiese nur im Sommer genutzt wird, spielt für den Mann keine Rolle. „Wir sitzen auch nur im Sommer auf der Terrasse.“ Er nannte das Beispiel Weyhe, wo die Anlieger in einem Umkreis von 500 Metern um das Freibad nicht ihre Terrasse nutzen könnten, „weil es einfach zu laut ist“. Nach dem Gesetz müsse die Gemeinde den Menschen vor Lärm und Immissionen durch den Autoverkehr schützen. „Sie schützen alles, nur der Mensch steht im Hintergrund“, warf er Politik und Verwaltung vor.

„Geräusche nicht so stark sind, dass sie unzulässig wären“

„Wir haben für diesen Standort ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben“, entgegnete die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann. „Das sind Spezialisten, die aufgrund der gesetzlichen Regelungen in Deutschland geprüft haben, ob – wenn an dieser Stelle ein Schwimmbad steht – es zu Lärmbelästigungen kommt, die die Gesetze verbieten.“ Grundlage der Expertise ist die Variante M2, die neben dem Bad selbst auch eine Liegewiese südlich des Gebäudes sowie einen Parkplatz zwischen Bad und Bassumer Straße vorsieht.

Das Gutachten kommt laut Scharrelmann zu dem Ergebnis, dass die zu erwartenden Geräusche „nicht so stark sind, dass sie unzulässig wären. Wir leben in einer Gemeinschaft, und wir hören einander“, stellte die Erste Gemeinderätin fest. Doch das inzwischen bereits zweite Gutachten besage, „dass wir deutlich unter den erlaubten Werten liegen. Wir sind sehr gewissenhaft vorgegangen“.

Mit Tanja Westphal meldete sich eine Anwohnerin der Begonienstraße zu Wort, die seit 17 Jahren als Tagesmutter arbeitet. Sie habe es mit „vielen Geräuschen“ zu tun und scheue sich nicht vor Kinderlärm. „Aber auch ich habe manchmal das Bedürfnis nach Ruhe und möchte mich mal auf meine Terrasse setzen. Ich bin generell für das Bad, finde aber auch von der Verkehrslage her, dass dies der falsche Standort ist.“ Es sei eine Sache, was das Gutachten hergebe. Eine andere sei, „wie wir Anwohner das empfinden“.

90 Fahrzeuge pro Stunde nur ein angenommener Spitzenwert

Ein nach eigener Auskunft „gegenüber des Bades“ wohnender Anlieger machte auf die zu erwartenden Abgase aufmerksam. Die Fahrzeuge würden schließlich nicht nur auf den Parkplatz fahren und diesen wieder verlassen, sondern als Linksabbieger noch eine Weile auf der Bassumer Straße stehen. Den Standort Festplatz finde er gut. „Jetzt ist gerade wieder der Zirkus da. Dafür wird er auch gebraucht, für Volksbelustigung. Den Schwimmbadlärm haben wir den ganzen Sommer über tagtäglich.“

Scharrelmann ging noch einmal auf die angenommene Belastung von 90 Fahrzeugen pro Stunde ein. „Das ist ein Spitzenwert. Wir rechnen mit rund 350 Besuchen täglich. Selbst wenn jeder alleine mit dem Auto käme, wären das 35 Fahrzeuge in der Stunde. Da hat man alle zwei Minuten ein Auto. Und dann kann man nicht sagen, dass dies eine Verkehrsbelastung ist, die die Bassumer Straße nicht verträgt.“ Die Verwaltung gehe davon aus, dass die Menschen auch mit dem Fahrrad, der Straßenbahn oder – als Familie – mit einem einzigen Auto kommen.

Die Politiker tauschten noch einmal ihre Argumente für und gegen ein Hallenbad an der Bassumer Straße aus. Die CDU sieht nach wie vor den Brunnenweg als geeigneten Standort. „Für mich ist ein Schwimmbad eine Sportstätte. Und die Sportstätten sind nun mal alle am Brunnenweg“, sagte Heiner Lampe. „Es macht für uns keinen Sinn, ohne Not ein Drittel der Fläche an der Bassumer Straße abzuschneiden.“

„Das ist ein super Standort“

Für die Befürworter betonte Kristine Helmerichs (Grüne), dass „wir ein Bad für Stuhr bauen. Und eines, dass mindestens noch einen Einzugsbereich weit nach Weyhe hat. Das muss so verortet sein, dass möglichst viele Menschen es leicht mit dem ÖPNV erreichen können.“ Die Straßenbahnstation sei 200 Meter vom Schwimmbad entfernt. „Wir haben zwei Schulen in fußläufiger Nähe, und wir haben eine Buslinie von Fahrenhorst und Seckenhausen vor der Haustür. Das ist ein super Standort.“

Für Irritationen sorgte Lampe mit seinen Beispielen, wie man die Fläche an der Bassumer Straße besser nutzen könnte, darunter eine Veranstaltungshalle. Welche Anlieger dann wieder zu einer Sitzung ins Rathaus pilgern, dürfte klar sein. Da der Ausschuss bei fünf Gegenstimmen die teilweise Neuaufstellung des B-Plans durchgewunken hat, ist das eher nicht zu befürchten.