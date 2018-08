Kirchengemeinde Stuhr lädt zum Sommerfest: Angeln, reiten, Haifischzähne suchen

Stuhr - Von Andreas Hapke. Wer eine Predigt darüber hören möchte, wie es sich mit dem Humor bei Jesus Christus verhält, der muss schon am Sonntag um 11 Uhr das Sommerfest der Kirchengemeinde Stuhr besuchen. Dann beginnt der Gottesdienst mit Pastor Robert Vetter auf der Bühne hinter dem Gemeindehaus. Alle anderen müssen sich eine Stunde später einfinden, denn es gibt eine Menge zu erleben. Das gilt vor allem für die kleinen Besucher.

Der landwirtschaftliche Betrieb Fischer aus Kladdingen etwa, der 2016 den Unternehmerpreis für nachhaltiges Wirtschaften erhalten hat, baut ein Gatter für einige seiner Kälber auf. Auf diese Weise kommen die Sprösslinge den jungen Vierbeinern näher. Beim Reiterverein Stuhr können die Kinder ab 15 Uhr ein, zwei Runden auf dem Rücken eines Pferdes drehen, bei der Jugendfeuerwehr Stuhr/Brinkum einen Blick in die Einsatzfahrzeuge werfen.

Wer seinen Angelschwung üben möchte, hat beim Sportfischerverein Bremen-Stuhr Gelegenheit dazu. Die Mitglieder informieren außerdem über ihre Arbeit, ebenso wie die „Freunde der geowissenschaftlichen Sammlung der Universität Bremen“, die Interessantes rund um alte Fossilien dabei haben und zu einer Suche nach Haifischzähnen einladen. Die öffentliche Bücherei der Kirchengemeinde Stuhr richtet wieder einen Bücherflohmarkt ein.

Kinder und Erwachsene können sich an kostenfreien Attraktionen wie dem Bungee-Spider oder dem Astronautentrainer versuchen. Außerdem sind eine Hüpfburg und eine Torwand aufgebaut. Zahlreiche Firmen und Privatleute haben wieder für die Tombola gespendet. Als Hauptpreise sind drei von der Kreissparkasse Syke gestiftete Rundflüge zu gewinnen.

Alkoholfreie Cocktails und Hamburger sind im Angebot

Ehrenamtliche jeden Alters stellen die Verpflegung der Besucher sicher. So bieten die Jugendlichen der Kirchengemeinden Stuhr und Varrel alkoholfreie Cocktails an, während die Größeren Waffeln backen und wieder Produkte aus fairem Handel präsentieren. Neben Bratwurst und Salat werden in diesem Jahr erstmals auch Hamburger zum Verzehr gereicht.

Für ausreichend Getränke ist ebenfalls gesorgt. Die St.-Pankratius-Stiftung Stuhr kredenzt ihren Stiftungswein und kleinere Appetithappen. Für das Kuchenbüfett ist der Landfrauenverein Stuhr-Stickgras zuständig. Wer probieren möchte, ist mit einer Spende dabei.

Das Programm auf der Bühne beinhaltet Auftritte der Kunstturnerinnen des TSV Heiligenrode (13 Uhr), des Kinder- und Jugendchors der Kirchengemeinden Stuhr und Varrel unter der Leitung von Christine Rauterberg (14 Uhr) sowie des Gospelchors Chorios unter Leitung von Kirsten Artal (15.30 Uhr). Die Blockener Blasmusikanten sind auch wieder mit von der Partie.