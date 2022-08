Angela Peters wird für ihre Vereinsarbeit mit dem Stuhrer Wolf ausgezeichnet

Von: Marten Vorwerk

Präsentiert stolz den Stuhrer Wolf: Angela Peters, auf dem Gelände des FTSV Jahn Brinkum. © Marten Vorwerk

Stuhr – Ein Leben ohne Sport käme für Angela Peters „nicht in Frage“. Seit mehr als 50 Jahren ist die 61-Jährige Mitglied beim FTSV Jahn Brinkum. Begonnen hat sie mit Kunstturnen, danach spielte sie Handball. Heute ist sie Übungsleiterin und Spielwartin bei der HSG Stuhr, der Handball-Spielgemeinschaft der Vereine TV Stuhr, Jahn Brinkum und der TSG Seckenhausen.

Für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement wurde sie vor Kurzem mit dem Ehrenamtspreis „Stuhrer Wolf“ ausgezeichnet.

„Das war schon eine Ehre und eine Wertschätzung für meine Arbeit. Über diese Auszeichnung freue ich mich sehr“, erzählt Angela Peters bei einem Gespräch in der Sporthalle des FTSV Jahn Brinkum. Begeistert sei sie darüber gewesen, dass sie von langjährigen Begleitern Glückwünsche bekommen hat. „Jemand hat mich sogar angerufen, um mir zu gratulieren“, sagt sie mit strahlenden Augen.

Auf dem Gut Varrel in Stuhr hat sie bei einer Preisverleihung den Stuhrer Wolf erhalten. Die Laudatio hielt Max Wagner, langjähriger Vorsitzender beim TV Stuhr. Als er begann zu erzählen, habe Angela Peters sofort gewusst, dass es um sie gehe. „Er hat über meine Arbeit im Verein gesprochen und über den Sport geredet. Das konnte keine andere sein als ich“, erinnert sie sich.

Die Auszeichnung „Stuhrer Wolf“. © Marten Vorwerk

Seit 30 Jahren ist sie für den FTSV Jahn Brinkum ehrenamtlich aktiv, zum Beispiel als Handball-Übungsleiterin. „Früher habe ich ältere Kinder trainiert. Heute sind es eher die Jüngeren“, erzählt Peters, die auch Spielwartin des Klubs ist und in diesem Zuge derzeit viele Aufgaben zu bewältigen hat. „Wir stehen mitten in der Saisonplanung. Meine Hauptaufgabe ist es, die Spielansetzungen unserer Mannschaften für Heimspiele zu koordinieren“, erklärt sie. Dabei muss sie zwei Sportstätten im Blick haben. Die Sporthalle 2 der KGS Brinkum und die Sporthalle an der Birkenstraße. „Normalerweise kommt Halle 1 noch dazu, aber da läuft ja die Sanierung“, sagt die 61-Jährige.

Ärgernisse bleiben bei ihren Tätigkeiten nicht aus, erzählt Peters, da sie auch für die Trainingszeiten sämtlicher Mannschaften aus den drei Vereinen verantwortlich ist. „Wenn dann mal die Halle aus irgendeinen Grund nicht offen ist oder der Schlüssel fehlt, werde ich angerufen. Da muss ich manchmal von zu Hause losfahren und das regeln“, erklärt Peters, die mit ihrem Ehemann in Moordeich lebt.

Ans Aufhören habe sie „hier und da schon“ gedacht. Aber es müsse auch jemanden geben, der das Ganze übernimmt. „Und da schreien ja nicht alle: Hier!“ sagt sie und betont aber, dass ihr die Arbeit im Verein immer noch Spaß bereite.

Ein ganzes Leben im Verein aktiv

In Brinkum ist Angela Peters aufgewachsen und kam als kleines Kind zum FTSV Jahn. Mit Kunstturnen hat sie begonnen, ehe sie mit 16 Jahren zum Handball wechselte. „Ich habe damals meine Ausbildung als Apothekenhelferin begonnen. Da ging es auch mit dem Handball los. Warum, weiß ich nicht mehr genau. Einige Freunde von mir sind, glaube ich, rübergegangen. Also bin ich mit.“

Knapp 20 Jahre spielte sie aktiv, bis ein Kreuzbandriss im Knie ihre Laufbahn als Handballerin vorzeitig beendete.

Sportlich aktiv blieb Angela Peters dennoch. „Ich habe mit Tennis angefangen und spiele noch heute“, erzählt sie. Sport nehme bei ihr und dem Rest ihrer Familie eine große Rolle ein. Ihr Ehemann und ihre beiden Söhne sind im Mannschaftssport – Fußball und Handball – aktiv. „Der Mannschaftsgedanke und die Freundschaften, die dadurch entstehen, sind das Besondere. Das macht so Spaß, mit seinen Freunden, in einem Team zu spielen“, schwärmt Peters.

Selbstständigkeit bietet wenig Zeit für Urlaub

Mit ihrem Ehemann betreibt sie eine Tischlerei und ein Bestattungsinstitut. Deswegen würde selten Zeit für Urlaub bleiben. Diese verbringe sie „sowieso“ viel lieber mit ihren Enkelkindern.

Außerdem stünden immer wieder Arbeiten an ihrem Grundstück an. Und dann kommt noch die Tätigkeit im Sportverein dazu. Abschließend sagt Peters: „Der Vorteil an der Arbeit als Spielwartin ist, dass ich ständig Einblicke in die Hallenbesetzung habe und genau weiß, wer, wann, wo trainiert. Eines Tages werde ich das aber alles mal abgeben müssen.“