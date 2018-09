Angebot stimmt auf Herbst ein

Moordeich - Von Heiner Büntemeyer. „Kieken, köpen, klönen“, lautete das Motto des 21. Moordeicher Bauernmarktes am Neuen Weg und den umliegenden Straßen und Gärten. Der Landwirtschaftliche Verein Moordeich hätte diesem Motto „eten und drinken“ hinzufügen können, denn das Angebot war sehr groß und vielfältig.

Nach Aussage des „Marktmeisters“ Manfred Mahlstedt waren 80 Aussteller gekommen, viele davon kannten sich vom Findorff-Markt in Bremen. Zu ihnen zählte Tom van Reyhn aus der Nähe von Utrecht, der in Moordeich zum ersten Mal dabei war. Er hatte Käse aus Holland mitgebracht, darunter auch Friesischen Nagelkaas, der seine Löcher nicht Nagellöchern verdankt, sondern den Nelken, die bei der Zubereitung verwendet werden. „Kaas blijft verrassen“, sagte er lachen und übersetzte: „Käse überrascht immer wieder.“

Nebenan präsentierte der „Tomatenschmatz“ duftende Gewürze und bot Tomatenscheiben mit aufgestreuter Oregano- und Basilikum-Mischung zum Probieren an. Das Feinkost-Angebot setzte sich über Marmeladen, Gelees, Liköre, Senfsorten, Oliven- und andere Öle, Honig- und Honigprodukte sowie verschiedene Dipps fort.

Gegen den kleinen Hunger und großen Appetit gab es Puffer, Würstchen, Eintopf, Knipp, Wildschweinbraten mit selbst gezüchteten Shitake-Pilzen, Back- und Bratfisch, Waffeln sowie Backwaren aller Art.

Auch an die Tiere hatten die Aussteller gedacht. Sie hatten Essenzen und Salben für erkrankte Haustiere und eine große Auswahl an Leckerli für verwöhnte Hunde mitgebracht. Dazu zählten in Dinkelteig gebackenes Rind- und Hähnchenfleisch. Es gab auch Hundefutter auf der Basis von Kartoffeln, Karotten, Blumenkohl, Kohlrabi und Petersilie für vegane Hunde, in deren Familie kein Fleisch auf den Tisch kommt.

Nicht nur das Wetter, auch einige Angebote erinnerten an den Herbst: Es gab Kuscheldecken, Schals und Mützen und warme Socken. Auch die angebotenen Sträucher und Blumen trugen herbstliche Farben: Chrysanthemen, Sonnenblumen, Hortensien und Herbstastern, aus denen auch zahlreiche Gestecke und Türkränze bestanden.

Gerd Logemann vom Bergedorfer Melkhus staunte: Buttermilch, dieser erfrischende Sommertrank, war ebenso stark nachgefragt wie heißer Kakao, auf Wunsch auch mit Sahne, und seine Quarkspeisen verkauften sich auch gut.

Eine besondere Attraktion war die Vorführung alter Landmaschinen: Eine Getreidemühle, eine Dreschmaschine und eine Ballenpresse wurden über Transmissionsriemen von Traktor-Oldtimern angetrieben. Ebenso attraktiv waren „Bo“ und „King‘s Marlowe“, zwei Alpakas, die sich von den vielen amüsierten Besuchern nicht beim Fressen stören ließen.

Musikalisch unterhielten die „Blockener Musikanten“ sowie das Oldie-Duo Martin Peschke (Akkordeon) und Erich Schulenberg (Waschbrett) die Besucher des Moordeicher Bauernmarktes.