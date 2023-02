Friseurinnen aus Stuhr und der stille Schnitt: ein überflüssiges Angebot

Von: Andreas Hapke

Teilen

Haare schneiden ohne Small Talk: ein neuer Trend in Friseursalons. © dpa/Magdalena Troendle

Silent Cut – Haare schneiden ohne „störende“ Gespräche: In immer mehr Friseursalons können Kunden ein solches Angebot buchen. Die Friseurinnen Bettina Wehrbrink und Angela Behrens finden das überflüssig. Sie spüren nach eigener Auskunft ohnehin, wann Kunden reden wollen und wann nicht.

Stuhr – Einen Friseurbesuch verbinden Kunden allgemein nicht mit Stille. Ob Small Talk oder Tiefgang: Die meisten, die ihre Haare loswerden wollen, wollen auch gerne mal einen Witz oder ein Problem loswerden. Doch weil nicht jeder so denkt und sich durch Gespräche genervt fühlt, reagieren Friseure immer häufiger mit Angeboten wie Silent Cut oder Silent Service: Geredet wird nur noch über den Schnitt, ansonsten herrscht Ruhe. Die Kreiszeitung hat bei den Stuhrer Friseurinnen Bettina Wehrbrink und Angela Behrens nachgefragt, was sie von dem bestellten Schweigen halten, und ob sie einen Silent Cut in ihr Programm aufnehmen würden. Beide sind sich einig: Das muss nicht sein.

Seit rund 40 Jahren im Beruf

Wehrbrink und Behrens finden ein solches Angebot überflüssig. Entweder sie haben es mit Stammkunden zu tun, deren Gewohnheiten ihnen vertraut sind. Oder sie verlassen sich auf ihre Menschenkenntnis. Schließlich üben beide ihren Beruf seit knapp 40 Jahren aus.

„Ich sehe es meinen Kunden an, ob sie reden wollen oder nicht“, sagt Bettina Wehrbrink, Inhaberin von „Ihr Friseur“ in Moordeich. „Wenn jemand reinkommt und sich sofort einen Kaffee macht oder zur Zeitung greift, dann weiß ich, dass er wahrscheinlich nicht sprechen möchte. Dann lasse ich denjenigen natürlich zufrieden.“ Die Beratung könne man im Zweifel kurz und knapp halten.

Sie selbst habe etwas gegen Friseure, die ihre Kunden „vollquatschen“ würden, wenn diese ihre Ruhe haben wollten. „Bei mir fängt immer der Kunde an zu reden. Und wer lieber googeln als sprechen möchte, kann bei uns sogar ein I-Pad haben. Aber die meisten Kunden wollen sich unterhalten.“

„Wenn bei uns keine Musik läuft, dann ist das Radio kaputt“

In Gesprächen müssten sie und ihre Kolleginnen intensiv zuhören. „Sonst würde die Kommunikation schwierig werden, wenn der Kunde beim nächsten Besuch an das Thema anknüpft.“ Die Themen reichten von Familie über Trennung und Urlaub bis hin zu Krankheiten. „Schöne Sachen und traurige Sachen“, sagt Bettina Wehrbrink. Allzu persönlich sei der Austausch aber meistens nicht. Da laute ihr Motto „Dienst ist Dienst, Privates ist Privates“.

Ob sie selbst gerne mal abschalten würde? Zumal nicht nur Gespräche auf Dauer anstrengend sein könnten, sondern auch Begleitgeräusche wie die das ständige Fönen oder Musik. „Nein, das stört mich nicht“, sagt Bettina Wehrbrink. „Das gehört zum Beruf. Und wenn bei uns keine Musik läuft, dann ist das Radio kaputt.“ Im Salon sei sie immer zu 100 Prozent bei der Sache. „Allerdings freue ich mich, wenn ich nach Feierabend auf der Heimfahrt für eine halbe Stunde meine Ruhe habe. Und abends telefoniere ich kaum noch, das mache ich tagsüber zu viel.“

„Frauen wollen gerne unterhalten werden“

Angela Behrens, Inhaberin von „Der Friseur“ in Varrel, findet die Idee des Silent Cut „interessant“. Doch auch sie hat es nach eigener Auskunft im Gefühl, wann sie mit einem Kunden kommunizieren kann und wann nicht. Entspannung suchten die, die gleich zu einer Zeitschrift greifen würden. Eine weitere Erfahrung von Angela Behrens: „Frauen wollen gerne unterhalten werden, Männer schon eher ihre Ruhe haben. Dann kann ich tiefenentspannt 30 Minuten meine Klappe halten.“

Manchmal säßen Leute auf dem Friseurstuhl, „die wirklich alles loswerden wollen. Da geht es viel um Privates“, sagt Angela Behrens. Bis zu einem gewissen Grad gebe sie dann auch Dinge von sich preis. „Wenn das Thema des Kunden gerade auch mein Thema ist, tauscht man sich tiefgreifender aus. Manche Menschen, vor allem Stammkunden, wissen deshalb viel über mich.“ Was sie mit ihren Kunden bespreche, verlasse den Friseursalon nicht. Und noch etwas sei für sie klar: „Für mich ist das Gespräch beendet, wenn man mich anmachen würde.“

Ihre Konzentration leide im Laufe des Tages nicht, ganz gleich, wie viel sie rede, sagt Angela Behrens. „Höre ich aber den ganzen Tag nur Negatives, und ich fange ja um 7.30 Uhr an, dann bin ich abends kaputt. Dann ist der Akku leer.“