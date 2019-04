Anbauten an drei Kitas: Start mit der Einrichtung in Moordeich

Anmeldezahlen nochmal gestiegen

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Gemeinde Stuhr ist dabei, ihr Mitte Dezember vergangenen Jahres beschlossenes Zukunftskonzept für die Kindertagesstätten umzusetzen. Darin sind auch drei Anbauten an die Einrichtungen in Varrel, Groß Mackenstedt und Moordeich enthalten. Für Moordeich sollen die Politiker am Dienstagabend den Startschuss geben. Der Baubeschluss steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Jugend, Freizeit und Kultur. Beginn ist um 18 Uhr in Raum 145/146.