Anbauten der Grundschulen Moordeich und Seckenhausen nehmen Gestalt an

Von: Fabian Pieper

Der Anbau der Grundschule Seckenhausen erhält sein zukünftiges Erscheinungsbild. Der Blick geht vom Schulhof in Richtung des neuen Haupteingangs auf der linken Seite des Anbaus. © Fabian Pieper

In den Sommerferien hat sich an und in den Anbauten der Grundschulen Seckenhausen und Moordeich viel getan. In Moordeich stehen die gröbsten Arbeiten kurz vor dem Abschluss, die Schüler können kommen. In Seckenhausen hingegen ist noch viel zu tun.

Moordeich/Seckenhausen – Hochbetrieb herrscht derzeit auf den Baustellen der Grundschulen in Seckenhausen und Moordeich. Klar, während der Sommerferien können die Arbeiter ihren Aufgaben nachgehen, ohne den Unterricht zu beeinflussen. Aber die Gemeinde möchte mit ihren Großprojekten auch vorankommen – und gerade in Moordeich muss sie das auch. Denn der Anbau soll zum Schulstart kommende Woche weitestgehend nutzbar sein.

Aber spätestens als Bürgermeister Stephan Korte, Architekt Thomas Bode sowie Hayo Wilken und Thorben Jahn vom Bauamt der Gemeinde an einer der Sitzgruppen in Moordeich Platz genommen haben, scheint kein Zweifel mehr zu bestehen: Dieses Ziel wird nicht mehr verfehlt. Theoretisch fehlen nur noch Mitschüler und ein Lehrer, und es hätte direkt losgehen können.

Doch ein paar Arbeiten sind noch zu erledigen, so Bode. So befindet sich das Lehrerzimmer derzeit noch im größten der drei 36, 30 und 24 Plätze fassenden Essensräume. „Das alte Lehrerzimmer wird dann ein, zwei Wochen nach Schulbeginn fertig renoviert sein“, sagt Bode. Der Mensabetrieb startet für die ersten beiden Jahrgänge zwar auch bereits nach den Sommerferien; richtig Fahrt aufnehmen soll er allerdings erst in Richtung der Herbstferien. Bis dahin werden die Jahrgänge 3 und 4 noch in der benachbarten Lise-Meitner-Schule speisen. Zusätzlich zur Mensa im Erdgeschoss entstehen im Obergeschoss zwei neue Klassenzimmer, Lehrmittel- und Sonderräume.

Nehmen schon mal Platz an einer Tischgruppe in der Grundschule Moordeich: (v.l.) Hayo Wilken, Stephan Korte, Thomas Bode und Thorben Jahn. Zum Schulstart in der kommenden Woche werden dort die Schüler sitzen. © Fabian Pieper

Deutlich mehr zu tun ist noch im Anbau der Grundschule Seckenhausen. Dort steht bereits der zweigeschossige Rohbau. „Mittlerweile ist absehbar, wie es mal aussehen soll“, sagt Thorben Jahn. Auch im Inneren wird fleißig gearbeitet. Dort bedarf es jedoch deutlich mehr Fantasie als in Moordeich, um sich vorstellen zu können, was später einmal wo seinen Platz finden wird.

Selbst der neue Haupteingang, der vom Schulhof aus zu erreichen ist, ist hinter Pressspanplatten und Baugerüsten noch recht gut versteckt. Doch Architekt Thomas Bode hat bereits ein klares Bild vor Augen. „Dort wird das Sekretariat sein, dort das Büro der Schulleitung, dort der Stellvertretung, dort ein Raum für Erste Hilfe“, sagt er, während er durch den Verwaltungstrakt läuft und auf noch wenig einladend wirkende Rohbau-Räume deutet. Auch das große Lehrerzimmer wirkt nicht so, als könnten sich dort im kommenden Frühjahr Lehrer vom Unterricht erholen und auf die nächste Unterrichtsstunde vorbereiten.

„Aber es sieht schlimmer aus, als es ist“, sagt Bode gelassen. Denn nun würden die Innenputzarbeiten beginnen, dann die Heizung installiert werden, und dann käme bereits der Estrich. Die dem Bestandsbau angepasste Deckenhöhe von etwa vier Metern soll durch eine Zwischendecke auf drei Meter verkleinert werden. Das gelte nicht nur für den Verwaltungstrakt im Erdgeschoss, sondern auch für die vier neuen Unterrichtsräume, den Computerraum und die Sonderräume im Obergeschoss.

Nachnutzung der Container ist noch nicht entschieden

Über Durchbrüche wird der Anbau an den Altbau angeschlossen. Im Obergeschoss des Altbaus befindet sich ein Klassenraum, der jetzt zwar noch nicht den Eindruck erweckt, als könnte dort kommende Woche der Unterricht starten, aber auch diesbezüglich zeigt Bode sich optimistisch. Wenn alles fertig ist, sollen die Schulklassen aus den dann leer stehenden Mobilbauten komplett ins neue Gebäude umziehen. Über eine Nachnutzung der Container sei noch nicht entschieden.

Die veranschlagten rund 2,6 Millionen Euro für dieses Projekt sollen allerdings, die Photovoltaikanlage eingerechnet, um etwa 190 000 Euro überzogen werden. „Das ist im Moment noch nicht kritisch“, rechnet Thomas Bode vor, zumal nicht mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen sei. Das Projekt in Moordeich hingegen soll im gesetzten Kostenrahmen von 1,96 Millionen Euro bleiben. Viel Geld für viel Arbeit. Hayo Wilken pustet durch: „Als ich hier angefangen habe, hätte ich nie gedacht“, sagt er, „dass man so viel bauen muss.“