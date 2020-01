Ein Amt, das Spaß und graue Haare macht

Brinkum - Von Andreas Hapke. Das Jubiläum ist etwas untergegangen, denn der Mann hält nach eigener Auskunft wenig davon, selber geehrt zu werden. Rolf Meyer geht in sein 26. Jahr als Vorsitzender des Gemeindesportrings (GSR). Geplant war das nicht. Nach zwei Jahren als Pressesprecher sei er „da so reingerutscht“, erinnert er sich. „Wie das halt so ist: Man macht ein paar Vorschläge, und schon heißt es: ,Du kannst das. Mach’ du das mal’“. Falsch haben die Mitglieder damals sicher nicht gelegen. Schon in seinen beruflichen Stationen beim Bremer Sozial- und Arbeitssenator habe „das Organisatorische, die Planung und Umsetzung von Projekten“ zu seinen Stärken gehört, erzählt Meyer.

Der GSR moderiert als Dachverband die Interessen seiner Mitgliedsvereine untereinander und vertritt diese gegenüber der Kommune, wie Meyer erklärt. Das eine sei so wichtig wie das andere. „Gegenüber der Gemeinde muss man mit einer Stimme sprechen“, begründet er. Das sei bislang immer gelungen, auch wenn es durchaus unterschiedliche Meinungen zu dem einen oder anderen Projekt gegeben habe.

Meyer nennt das Beispiel Kunstrasenplätze: Der TV Stuhr hatte bereits einen, weitere Vereine sollten einen bekommen. Doch wer zuerst? „Da führen die einen ihre große Mitgliederzahl ins Feld, die anderen argumentierte, dass sie in einer höheren Liga spielen“, sagt Meyer. Die Standortwahl galt es ebenfalls zu klären. „In Seckenhausen etwa konnten wir nicht einfach Rasen durch Kunstrasen ersetzen, die hätten dann zeitweise gar keinen Platz mehr gehabt.“ Also erhielt die TSG Seckenhausen ihren Kunstrasen in Brinkum. Hinzu kamen Aspekte wie die Finanzierung – „jeder Verein hat seine eigene Finanzstruktur“ – und das Baurecht. Wo ist ein Platz am schnellsten umzusetzen?

Meyer erinnert sich an „viele Sitzungen unter dem Dach des Gemeindesportrings. Wir haben versucht, das zu moderieren.“ Am Ende erhielt der TSV Heiligenrode den ersten Kunstrasenplatz, musste den anderen Clubs im Gegenzug Trainingszeiten abtreten. An der Reihenfolge des Kunstrasenbaus habe auch der damalige Bürgermeister Cord Bockhop mitgefeilt.

Als weiteres und noch komplizierteres Beispiel führt Meyer die Verteilung der Hallenzeiten auf die Vereine an. Wie viele Kinder treiben Sport? Die können nicht abends trainieren, aber wegen des Ganztagsbetriebs an Schulen auch nicht am frühen Nachmittag. Handballer brauchen eine Drei-Feld-Halle, Volleyballer ein hohes Dach und Leichtathleten ein Dach nur im Winter. Vereine mit Punktspielbetrieb haben Vorrang vor Vereinen, die nur trainieren. „Ein Teil meiner grauen Haare kommt aus dieser Zeit.“

Nichts ist mehr so wie bei Meyers Amtsantritt vor 25 Jahren. Heute gebe es neben dem klassischen Vereinssport zwei weitere Säulen, stellt Meyer fest: den Gesundheitssport und die Kursangebote, die sich auch an Nicht-Mitglieder richten. Das macht die Sache mit den Hallenzeiten nicht leichter. „Beim Koronarsport kommt es nicht nur auf die Gruppengröße an, sondern auch darauf, wann der Arzt Zeit hat. Der muss ja immer dabeisein.“ Vermutlich ist ein Teil seiner grauen Haare auch dem Wandel im Sport geschuldet.

Gleichwohl bewertet Meyer diese Entwicklung und die damit einhergehende Zusammenarbeit unter den Vereinen positiv. Bislang habe es keine großen Konflikte gegeben. „Im Sport besteht die Notwendigkeit zur Einsicht, dass man sich zusammenraufen muss“, sagt Meyer. Für ihre Konsensfähigkeit müsse er den Vereinen ein großes Lob zollen.

Der GSR hat keine Satzung, sondern begnügt sich mit einer Geschäftsordnung, um seine organisatorischen Aufgaben zu erledigen. Laut Meyer gehören ihm 24 Vereine mit 11 500 Mitgliedern an, darunter 3 650 Kinder und Jugendliche. Das Gremium tagt zurzeit nicht regelmäßig, sondern nach Bedarf. Zuschusswünsche der Vereine etwa sind im GSR abgestimmt, bevor die Politik darüber befindet. „Sonst beantragt der Verein etwas Utopisches, was nicht in die Landschaft passt“, begründet Meyer. „Wir kennen auch die Zahl der Mitglieder, die mit ihren Beiträgen für den Eigenanteil der jeweiligen Vorhaben aufkommen müssen.“

Als feste Zuweisung stellt die Gemeinde dem GSR jährlich 13 500 Euro zur Verfügung. 1 000 Euro entfallen auf Zuschüsse für Jugendfahrten und -trainingslager, 12 500 Euro werden nach Zahl der jugendlichen Mitglieder an die Clubs ausgezahlt. „Die drei Euro haben mehr einen symbolischen Wert“, sagt Meyer. Er spricht von einer Anerkennung dafür, „dass die Vereine Jugendarbeit betreiben“.

Dass Meyer auch als Ratsherr arbeitet, kommt dem GSR zugute. „Da kann ich zwischendurch mal das eine oder andere Gespräch führen, für das sonst ein Termin notwendig wäre.“ Im Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur, wo der Dachverband einen Sitz ohne Stimmrecht hat, ist er aber „ganz bewusst“ kein Mitglied. Ebenso wenig würde er als Vorsitzender des Zusammenschlusses in der Jury mitwirken, die über die Vergabe des Stuhrer Wolfs an verdiente Ehrenamtliche entscheidet. „Wer mehrere Hüte hat, muss wissen, welchen er zu welcher Zeit trägt.“

Wenn der GSR im Frühjahr für weitere drei Jahre seinen Vorsitzenden wählt, wird sich Meyer wohl noch ein Mal zur Verfügung stellen. „Der Job ist interessant und macht Spaß. Doch bald muss man sich Gedanken über einen Nachfolger machen.“

Die nächste ganz große Aufgabe steht dem GSR nach der Sanierung der KGS-Hallen und dem anschließenden Abriss der Halle an der Jahnstraße ins Haus. Dann müssen die Hallenzeiten neu verteilt werden. Meyers Trost: Noch mehr graue Haare können es nicht mehr werden.