Von Heiner Büntemeyer

Heiligenrode - Einige der rund 50 Gäste werden am Samstag im „Meyerhof“ bei dem Vortrag von Iris Flentje ins Grübeln gekommen sein. Der Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode hatte die sozio-ökonomische Beraterin der Landwirtschaftskammer Nienburg zu einem Vortrag „Frauen leben länger - aber wovon ?“ eingeladen. Ihr ernüchterndes Fazit lautete: „Altersarmut ist weiblich.

Wer noch eine Chance hat, das zu ändern, sollte seine Füße in die Hand nehmen“.

Sie rechnete den Zuhörerinnen vor, wie der persönliche Bedarf errechnet werden kann, der in den meisten Fällen durch die gesetzliche Altersvorsorge nicht mehr abgedeckt wird. Sie erklärte, wie sich die Rente errechnet und schimpfte darüber, dass rentenrechtliche Zeiten, die bei vielen Frauen schon früh begonnen haben, bis zum 17. Geburtstag einfach gestrichen wurden.

Iris Flentje informierte über die persönlichen „Entgeltpunkte“, die bei der Rentenberechnung herangezogen werden. „Für viele von uns ist das Resultat ernüchternd“, stellte sie fest. Das ließe sich nur ändern, wenn die Arbeit der Hausfrauen angemessen bezahlt würde. „Für viele Frauen wird die Rente unter dem Mindestsatz liegen, sie werden auf das Sozialamt angewiesen sein. Und viele gehen nicht hin“.

Sie informierte auch darüber, was die Frauen noch dagegen tun können. Zunächst sollten sie ihre Versicherungszeiten klären und Auskünfte bei der Rentenkasse anfordern. Sie sollten ihren Bedarf im Alter ermitteln und die Versorgungslücke errechnen.

Mit diesem Ergebnis sollten sie nach weiteren Möglichkeiten der Altersvorsorge suchen.

Für Landwirte hält sie die Riester-Rente für die beste Alternative. Allerdings sollten Ehepartner getrennte Verträge abschließen. Das empfahl sie grundsätzlich bei allen Verträgen. „Lassen sie die Finger von Kombi-Verträgen“, lautete ihr Rat. Die Risiken sollten besser in Einzelversicherungen abgedeckt werden.

Im Anschluss an diesen Vortrag informierte Iris Flentje auch noch über den „Notfall-Ordner“, der angelegt werden sollte, um bei unerwarteten Ereignissen stets alle wichtigen Unterlagen zur Hand zu haben. Eine wichtige Rolle spielt in derartigen Fällen die Vorsorge-Vollmacht, die jeder Mensch hinterlegen sollte und die in jeden Notfall-Ordner gehört.