Mit alten Pistolen gegen das Gesetz verstoßen

Stuhr - Von Dieter Niederheide. Für einen Rentner (72) waren die beiden Kipplaufpistolen, die er seit Jahren im Schrank liegen hatte, nicht mehr als uralte Dekostücke. Als die beiden Waffen bei einem Verwandten in Stuhr landeten und dort sichergestellt wurden, soll im Rahmen eines Strafverfahrens gegen den Verwandten be kannt geworden sein, dass besagter Rentner Eigentümer der Pistolen ist. Jetzt hatte sich dieser als Angeklagter wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetzes vor der Strafrichterin des Syker Amtsgerichts zu verantworten.

Dort gab er an, die Kipplaufpistolen auf einem Flohmarkt erworben zu haben. Er habe sie als Antiquitäten, sozusagen als Deko-Waffen, betrachtet. „Ich bin doch kein Waffennarr“, wehrte sich der Rentner gegen den Vorwurf und gab an, dass die beiden Pistolen, bevor sie an den Ver wandten übergingen, über Jahre achtlos im Schrank gelegen hätten.

Da er von Waffen so gut wie keine Ahnung habe, sei ihm auch nicht bewusst gewesen, dass er dafür eine waffenrechtliche Erlaubnis benötigte. Er sei sich keiner Schuld bewusst, sagte der Angeklagte. Und verändert habe er die Waffen erst recht nicht. Experten des Landeskriminalamtes Niedersachsen begutachteten die beiden Pistolen und stellten fest, dass es sich um Schusswaffen im Sinne des Waffengesetzes handelte.

Die Strafrichterin nahm dem Rentner seine Ahnungslosigkeit ab und brachte eine Einstellung des Strafverfahrens nach Paragraph 153a, also Einstellung gegen Zahlung einer Geldauflage, zur Diskussion.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft stellte dann auch einen entsprechenden Antrag auf Verfahrenseinstellung. Der Mann habe mit dem Besitz der Pistolen fahrlässig gehandelt. Dem Rentner wurde auferlegt, einen Betrag von 200 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen. Hat er das getan, wird das Strafverfahren endgültig eingestellt. Folgt man den Angaben des Rentners, dann sind die Waffen um die 200 Jahre alt und sind unter Sammlern nicht kostbare Raritäten. Die Kipplaufpistolen sind längst eingezogen worden.