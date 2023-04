Allrounder mit Faible für Medienarbeit in Brinkum gesucht

Von: Rainer Jysch

Henri Marquardt zeigt, wie es geht: In diesem Raum werden die Produktionen aus dem Aufnahmestudio digital in HD-Qualität aufgezeichnet, später nachbearbeitet und auf Radio Weser TV gesendet. © Rainer Jysch

Der Trägerverein der Medienwerkstatt Stuhr sucht einen neuen Vorsitzenden und weitere Mitstreiter.

Brinkum – Mit der anstehenden Jahreshauptversammlung am 17. April möchte der Trägerverein der Medienwerkstatt Stuhr in eine neue Ära eintreten: Es stehen Vorstandswahlen an. Henri Marquardt (84) ist seit 2002 Vereinsmitglied. Ab 2004 hat er Vorstandsarbeit geleistet und in 2006 den Posten des ersten Vorsitzenden übernommen. Aus persönlichen Gründen tritt er bei den kommenden Wahlen nicht mehr an, bleibt dem Verein aber bei der Medienarbeit verbunden.

„Aktuell haben wir noch 23 Mitglieder, die den Verein mit ihren Beiträgen und der Vereinsarbeit unterstützen“, verweist Henri Marquardt auf die gesunkene Mitgliederzahl, die in der fast 30-jährigen Geschichte des Vereins zeitweise schon bei 40 lag.

Seit 1995 arbeitet die Medienwerkstatt Stuhr in Brinkum

Seit 1995 arbeitet die Medienwerkstatt Stuhr in Räumen an der Jahnstraße in Brinkum. Unter dem Dach der „Alten Schule“ befinden sich auch eine Kindertagesstätte und die Kunstschule „KuSS“.

Vor zwei Jahren ist das Equipment der Medienwerkstatt, das zur Aufzeichnung und Ausstrahlung der Beiträge benötigt wird, auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden.

Drei neue Kameras, LED-Beleuchtung und Hintergrund-Dekorationen sorgen für eine professionelle Studioarbeit. Kameras, Lichttechnik und die zur Speicherung erforderlichen digitalen Gerätschaften entsprechen mit „Full High-Definition“ (HD) und dem Seitenverhältnis von 16:9 den Qualitätsvoraussetzungen für sendefähiges Bild- und Tonmaterial.

Insbesondere jüngere Mitstreiter werden gesucht

Wer sich für das semiprofessionelle Arbeiten vor und hinter der Kamera interessiert, ist in der Medienwerkstatt Stuhr genau richtig. Insbesondere jüngere Mitstreiter werden gesucht. Die Einrichtung ist eine ideale Plattform für Menschen, die sich für einen späteren Beruf bei Rundfunk oder Fernsehen interessieren. Wertvolle Erfahrungen für eine berufliche Ausrichtung in der Medienbranche lassen sich auf dem „Sprungbrett“ Medienwerkstatt Stuhr mitnehmen.

„Wir helfen Neueinsteigern natürlich bei der Technik“, macht Henri Marquardt Interessenten Mut, sich bei ihm oder der Freiwilligenagentur Stuhr für eine ehrenamtliche Mitarbeit in der Medienwerkstatt zu melden. Wer nicht nur Kreativität, sondern auch noch Organisationstalent mitbringt, ist für den Vorstandsvorsitz bestens gerüstet. „Ich habe vor allem zu Hause die Filmnachbearbeitung gemacht und die Sendungen zusammengestellt“, berichtet Henri Marquardt. „Das braucht der neue Vorsitzende natürlich nicht zu leisten.“

Es hängen viele Kleinigkeiten an der Vorstandsarbeit

Gespräche mit der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeiten, die Verwaltung der Mitglieder und die Organisation des eingetragenen Vereins gehören zu dieser Führungsaufgabe. „Es hängen viele Kleinigkeiten an der Vorstandsarbeit“, so Marquardt. „Zuletzt habe ich alles alleine gemacht. Das geht jetzt nicht mehr“, sagt der 84-Jährige nach 17 Jahren Vorstandsvorsitz, der sich über eine Entlastung freuen würde. Gesucht wird also ein Allrounder mit einem Faible für die Medienarbeit.

Die von der Medienwerkstatt produzierten Beiträge werden auf Radio Weser TV gesendet. Jeden ersten und jeden dritten Montag im Monat, jeweils um 20.30 Uhr, ist im Bremer Kabelfernsehen „RadioWeserTV“ ein Sendeplatz dafür reserviert. Zwischen vier und zehn Studio-Aufzeichnungen pro Jahr wurden in den letzten Jahren in Brinkum bearbeitet und gesendet. „In der übrigen Zeit sind wir unterwegs bei Pressekonferenzen in den Rathäusern, bei Außen-Reportagen, Konzerten oder sind mit Reiseberichten beschäftigt“, erzählt Henri Marquardt. Zuletzt habe man über die Freiwilligenagentur Stuhr berichtet, über den Shanty-Chor Brinkum, den FTSV Jahn Brinkum. Außerdem habe man Einzelthemen aus den Rathäusern dokumentiert.

Radio Weser.TV ist der gemeinsame Sendetitel von vier Sendeanstalten in der Region. Ursprünglich waren die Sender in den 1990er Jahren als Offene Kanäle an den Start gegangen. Der Zusammenschluss zu Radio Weser.TV sollte das Erscheinungsbild der Kanäle vereinheitlichen.

Informationen

www.medienwerkstatt-stuhr.de

www.freiwilligenagentur-stuhr.de