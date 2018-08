„Alles zwanglos und entspannt hier“

Im Anbau der Seckenhauser Kirche trifft sich jeden Mittwoch eine Krabbelgruppe in Privatinitiative

+ Vier Mütter und Kinder der privaten Krabbelgruppe in Seckenhausen: (v.l.) Inga Gimpel mit Justus, Rika Böttger mit Mia, Lena Brandt mit Emilia (krabbelnd) sowie Wiebke Sydow mit Vida. - Foto: Hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Mit ihren gerade mal neun Monaten ist Emilia schon ein aufgewecktes Mädchen. Am interessantesten findet sie den Kugelschreiber des Reporters. Dass der eigentlich damit schreiben muss – was soll’s? Emilia ist eines der Kinder, die gemeinsam mit ihren Müttern die neue Krabbelgruppe in Seckenhausen besuchen.